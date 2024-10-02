連30周創高喊停！台股ETF周減3.8萬人　00919守住人氣王

▲台股ETF受益人數終止30周創新高紀錄，投信業者觀察應有部分投資人解套下車。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台股ETF終止30周創新高紀錄！根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，在最新一周，63檔台股ETF受益人不增反減，減少3萬8,129人，下降至980萬4,366人。

投信業者觀察，上周外資大買台股1027.35億元，推升台股重新站上季線，並回補8月初股災留下的跳空缺口約22642點，惟台股ETF受益人數下滑，顯示可能有部分投資人解套下車。

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進一步觀察，上周還是有11檔台股ETF受益人數成長，其中群益台灣精選高息（00919）增加1.03萬人，連4周為受益人數增加最多的台股ETF，最新受益人數達到98萬569人，有機會繼國泰永續高股息（00878）和元大高股息（0056）之後，成為第3檔受益人數突破百萬的台股ETF。

一直以來00919都採取類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，00919第6次配息預估0.72元創下新高，連續6季衝破10%，再度刷新台股ETF配息紀錄，這次也在短短5天就完成填息。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，雖然近期台股表現震盪，不過中長線而言，台股基本面有支撐，投資策略仍為逢低分批佈局，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

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