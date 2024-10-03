新首相放鴿！日圓套利交易捲土重來　匯價面臨155壓力

▲日圓套利交易捲土重來，匯價面臨回跌至150壓力。（圖／記者湯興漢攝）

記者林潔禎／綜合報導

根據《彭博》報導，日本新首相石破茂周三表示經濟尚未準備好進一步升息，交易員因預期日圓走弱而重新增加投機部位，包括 RBC Capital Markets 和瑞穗證券（Mizuho Securities Co.）等都認為日圓兌美元匯率有回落至150 ~155 水準的風險。

由於日本新首相石破茂喊停升息，日圓兌美元匯價周三從143爆跌146，日圓收盤創下兩年多來最大跌幅，周四匯價也一度貶破147價位。

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日本央行7月底意外宣布升息，帶動日圓急升並引爆日圓套利交易平倉潮，成為在8月初觸發全球股災的元兇之一，此套利交易現在又重新受到投資者的關注。

《彭博》報導稱，在新首相放鴿下，RBC Capital Markets 和瑞穗證券（Mizuho Securities Co.）等都認為日圓兌美元匯率有回落至150 至155 美元水準的風險，這增強了以出售日圓以購買高收益資產的套利交易吸引力。

從事日圓交易已經有四分之一個世紀的ATFX Global Markets 的 Nick Twidale 在談到套利交易時說，「它又回來了」、 「新首相實際上是為我們暫時拋售日圓開了綠燈。」

外匯交換交易員周三將日本央行12月升息的可能性從26%下調至約22%，為交易員拋售全球第三大交易貨幣日圓提供了新動力。

