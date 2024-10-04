記得刷存摺！政府連發「18筆款項」　接力入帳　

美東碼頭罷工落幕！萬海跌停 陽明長榮重挫逾9％

美東碼頭工人與資方達成協議，罷工3天宣告結束，運價大漲的利多消息曇花一現，貨櫃三雄今（4）日股價重挫，萬海（2615）以跌停開出，長榮（2603）、陽明（2609）開盤走跌逾9％。

美東碼頭罷工結束！ 業者估運價影響不大「貨量需1-2周消化」

美東碼頭工人罷工3天，對美國經濟造成不少影響，傳勞資雙方暫時達成協議，同意加薪62％、延長契約至明年1／15，因此罷工行動將在美東時間10／4告一段落；貨攬業者指出，罷工3天的貨量需要1-2周消化，對運價應該影響不大，不過是否會再度罷工仍是未知數，需要持續觀察。

山陀兒重創南台灣 高屏近10萬戶停電待搶修

山陀兒颱風重創南台灣，根據台電統計，截至今（4）日上午9時，全國累計曾停電戶數逾39.3萬戶，其中以高雄市、屏東縣受影響戶數最多，目前仍停電用戶數約10萬戶，正持續搶修當中。

台積電攜手艾克爾合作 宣布亞利桑那州先進封裝合作協議

艾克爾國際科技股份有限公司（Amkor Technology, Inc.）與台積電（2330）今（4）日宣佈，雙方已簽署合作備忘錄，以期在亞利桑那州提供先進封裝測試服務，進一步擴大當地的半導體生態圈。

第一銀行招募150名新血 起薪最高上看5萬元

第一銀行徵才活動開跑，預計招募人員包含一般、業務菁英、授信、專案理財、程式開發等五大類別，預計招募新進行員150名，起薪最高上看5萬元，報名時間從今（4）日起跑至22日止。

碳費下周拍板 學者：每噸不應低於500元

環境部即將在下週一（7日）舉行第6次「碳費審議委員會」，預期將正式定案碳費費率。中研院經濟學研究所助研究員楊宗翰今（3日）在「碳費未來規劃的科學建議」線上記者會表示，碳費實質費率應至少達每噸500～600元，才能極小化歐盟碳邊境調整機制（CBAM）帶來的經濟衝擊。

桓鼎-KY董事張建智涉掏空 公司宣布提告要追回公司資產

全球電動自行車領導品牌荷蘭Accell Group主要電池供應商統量電能董事長陳帝生涉嫌掏空公司近億元，主導投資已虧損近17億元的台端興業公司(3432)，對此母公司桓鼎-KY（5543）董事長張建智也不知情，今日桓鼎也舉行重大訊息記者會表示，本公司經營權穩定、營運業務一切正常，經發現重大違法情事後，已向司法單位正式提告。

中國救市！陸港股ETF全面噴出 00887飆逾3 成最猛

中國股市逢長假休市，港股近日漲勢銳不可擋，帶動台股在休市二日後今（4）日恢復交易陸港ETF噴出走勢，原型ETF永豐中國科技50大（00887）飆漲逾3 成最猛、富邦深100（00639） 上漲也超過2成，槓桿型ETF元大滬深300正2（00637L）、富邦上証正2（00633L）、國泰中國A50正2（00655L）等漲幅也以2成起跳。

加油再降價 下周汽油每公升估便宜0.1元

以色列空襲黎巴嫩擊斃真主黨首領，加上伊朗向以色列發射180多枚彈道飛彈，市場擔心中東情勢緊繃恐影響原油供應，國際油價看漲，不過，國內油價啟動平穩機制，預期下周汽、柴油每公升調降0.1元。

巧新擬成立子公司建6萬噸再生鋁產能 鎖定半導體、重電新市場

全球汽車輪圈大廠巧新科技（1563）董事會決議投資成立子公司，設立資本額新台幣5億元，巧新持有80％股權。由子公司投資建置再生鋁棒產能規模約6萬噸的熔煉廠，供應包括但不限定汽車、半導體、重電、航太及電輔車等產業，擴大再生鋁產業的應用範疇，不僅助力提升公司未來營運成長動能，亦攜手台灣再生鋁產業供應鏈一同搶攻全球再生鋁的市場商機。