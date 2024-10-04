記得刷存摺！政府連發「18筆款項」　接力入帳　

▲勞保局最新行事曆公布，10月份共有18筆款項將入帳。（示意圖／翻攝自photoAC）
圖、文／CTWANT
勞動部勞保局預定在今（2024）年10月9日起至31日，共計發放18筆款項，包含國民年金保險給付、勞保年金給付、勞退月退休金、老農津貼及農民月退休儲金等等，詳細時程已公布，符合資格的民眾記得屆時刷存摺確認款項是否入帳。
根據勞保局行事曆顯示，10月份共有18筆給付款項，預定入帳日期如下：
10月9日：國民年金保險生育給付預定入帳日
10月15日：國民年金保險喪葬給付預定入帳日
10月17日：國民年金保險生育給付預定入帳日
10月18日：老農津貼入帳日、農民月退休儲金入帳日
10月24日：國民年金保險生育給付預定入帳日
10月25日：國民年金保險老年基本保證年金預定入帳日、國民年金保險原住民給付預定入帳日
10月30日：勞保年金給付預定入帳日、職保年金給付預定入帳日、勞退月退休金（首發案）預定入帳日
10月31日：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日、國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日、國民年金保險老年年金給付預定入帳日、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金預定入帳日、國民年金保險遺屬年金預定入帳日、國民年金保險生育給付預定入帳日、國民年金保險喪葬給付預定入帳日
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