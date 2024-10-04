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泓德能源布局台、日、澳、菲　推出智慧電力交易平台

▲▼泓德能源董事長謝源一（左）、總經理周仕昌（右）。（圖／記者高兆麟攝）

▲泓德能源董事長謝源一（左）、總經理周仕昌（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

綠電大廠泓德能源（6873）今年在台灣國際智慧能源週以「探索智慧能源點線面，連結全球能源無界」為題，展出全方位智慧電力服務解決方案，包括「漁電共生解決方案」、「維運管理解決方案」、「光儲充解決方案」、「VPP虛擬電廠解決方案」、「綠電解決方案」、「充電站營運解決方案」以及自有品牌TITAN設備。另首度展出「電力交易預測解決方案」，透過示意畫面了解「智慧電力交易平台」如何應用於日本市場，未來也將運用於其他電力自由化的交易市場。

泓德能源首度推出「智慧電力交易平台」，其包括「實時監控」與「電力數據智庫」兩大特色，目前優先應用於日本電力市場。「實時監控」可提供日本九大地區電力供給狀況的即時監控，以及最即時的日本九大地區電能日前交易市場的價格資訊，協助優化各地區的銷售策略，以達成最高的決策效益。「電力數據智庫」則蒐集了日本各電力市場的數據資料，不僅可以掌握日本電力交易市場的動態，還可執行短中期價格預測以及制定交易策略。未來也將整合其他服務提供更完整的「電力交易預測解決方案」。

專業綠電顧問星星電力提供淨零策略規劃、綠電配銷團購售、合約及帳務管理、AI綠電監控系統等服務，截至目前為止綠電銷售總合約度數達156億，綠電憑證超過55,000張，為全台前三大綠電零售業者。今年推出「綠電星智匯」與「綠電星平方」兩個全新管理平台，前者為一AI智慧綠電媒合系統，可有效將餘電最小化，平均轉供媒合配比率超過90%；後者為一會員管理系統，整合客戶的合約、帳單、綠電資訊與減碳目標，協助客戶隨時掌握綠電使用狀況。星佑能源現場展示雲端「能源雲平台」與地端「EMS能源管理系統」，後者涵蓋表前（輔助服務）與表後（削峰填谷）兩種不同應用的儲能案場，前者可以穩定電網，後者可以強化未來VPP虛擬電廠的建置。

全方位充電營運商星舟快充則首度公開「智慧開電系統」，透過人與車輛的掛牌分布，搭配車流資訊與景點分析，經由AI驅動協助業者精準選擇開站位置、掌握投資先機。同時搭配「AI雲端充電管理平台」以及TITAN充電樁設備，提供業者一站式服務。「AI雲端充電管理平台」可以全面匹配TITAN全系列充電樁產品，提供全充電站樁生命週期管理，並擁有自動化管理流程的獨家功能，完備「充電站營運解決方案」。

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泓德能源自有品牌TITAN包含表前與表後儲能和充電樁設備，充電樁設備除展出AC 7kW／17kW與DC 360kW外，更展出未來將推出的自動化充電樁。在儲能設備部分則有提供給通路、商家使用的215kWh工商儲能，也有提供家用的6.2-18.6kWh儲能櫃，使用者可依據用電習慣進行容量選擇。除此之外更提供表前儲能櫃設備，目前已推出2,752kWh大型儲能櫃G1與5,015kWh大型儲能櫃G2，可應用於台電、企業與開發商。

關鍵字： 泓德能源

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