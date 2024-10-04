台塑新智能彰濱電芯廠落成　11月正式量產

▲台塑新智能總經理劉慧啓。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台塑（1301）集團旗下台塑新智能彰濱電芯及模組廠第1期完工落成，將於11月正式量產，總經理劉慧啓今（4）日表示，2025年全產全銷目標不變，目前接單已有半導體廠UPS電池、AI資料中心、歐洲客戶、電動巴士等；另全固態電池試製生產線10月起將分2階段陸續完成，並將於2027年Q2試量產。

台塑新智能董事長王瑞瑜宣布，旗下子公司台塑尖端位於彰濱工業區2.1GWh磷酸鋰鐵電芯及模組廠正式竣工，現已成為全台最大規模且高度自動化的鋰鐵電芯生產基地，包括「合漿、塗佈、輥分、切卷、組裝、烘烤、注液、化成」8大工序，全程在地製作、在地把關，補齊國產電池產業鏈最重要一塊拼圖，將大幅提升台灣在全球新能源市場的競爭力。

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王瑞瑜指出，全球正加速邁向低碳轉型道路，儲能、電動運輸及新興能源技術進化速度驚人，市場對創新解決方案的需求潛力巨大，面對此種不斷變化的產業格局，台塑新智能深耕關鍵技術並積極提前部署，已購置彰濱24.83公頃土地，展開電芯及模組廠第二期前置作業，預計一、二期總產能將擴建至5GWh以上，且同時建設電池回收廠，以完備循環經濟體系。

劉慧啓表示，董事長王瑞瑜要求2025年全產全銷的目標沒有改變，但是不容易達成，目前的客戶群有半導體廠UPS電池、AI資料中心等，歐洲等國際需求也需要不同的電池來源，加上台灣2030年前巴士都要電動化，因此不管是車用儲能等全部訂單承接都在加速進行中，持續以明年全產全銷為努力目標，可望挹注百億元營收。

劉慧啓指出，AI資料中心有美國潛在客戶，但美國目前有新規定，電芯可以境外生產、但模組要在美國，因此有合作夥伴要彰濱電芯送到美國模組廠建構，現在要跟美國在地電池模組廠商談合作，電芯也會跟美國模組廠合作，未來不排斥到美國設模組廠，但現階段不會這麼做，到美國設電芯廠或模組廠是下個階段的選項之一。

劉慧啓表示，在目前國際政治及貿易局勢變動下，台灣電芯展現出顯著的競爭優勢，因此早在彰濱電芯廠落成前，就接獲許多國內外廠商洽談訂單，包括儲能系統、不斷電系統（UPS）及電動車用等，未來也會持續以高能量密度及長循環壽命的國產電芯，與車廠合作開發動力電池包，應用於各式電動商用車及乘用車。

劉慧啓指出，為佈局下世代電池技術，台塑新智能攜手明志科大投入完全不含電解液之全固態電池技術，目前為實驗室研發驗證階段，持續進一步測試與優化，已獲得台、美、中、日等國19項專利，另有10項專利申請當中；試製生產線第一工段將於10月完工，明年則可完成第二工段，進行軟包型全電池堆疊與組裝，將率先試用於消費性電子產品。