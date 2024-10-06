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聯電認了！官網遇駭2天　緊急修復

▲▼聯電。（圖／記者高兆麟攝）

▲聯電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

國內晶圓代工製造「二哥」聯電（2303）今（6）日下午3點半官網一度因為遇駭受影響，修復後頁面仍時好時壞，對此聯電下午也緊急發聲明表示，在10月4日發生駭客攻擊後，網站已恢復運作，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事，對營運也無重大影響。

針對公司官網遭駭，聯電下午發布重訊證實，官網於10月4日遭受網路DDoS攻擊，並表示公司於遭受網路攻擊時，立即啟動相關防禦機制，當日網站已恢復運作。

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聯電也強調，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事，對本公司營運無重大影響。

對於未來駭客攻擊防範，聯電則表示，公司持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，增設資安防護機制並持續密切監控，以確保資訊安全。

除了聯電以外，科技廠緯創（3231）、化工業台塑化（6505）昨（5）日也雙雙發布重大訊息，證實官網遭遇駭客以DDoS（分散式阻斷服務）攻擊，不過立即啟動相關防禦機制與復原作業，目前所有網頁皆恢復正常運作。

親俄駭客NoName057自9月中旬開始攻擊台灣之後，包括證交所、彰銀、兆豐金、第一銀行等金融單位集團旗下子公司官網都有遇駭經驗，數位發展部一度向外說明資安防護戒備升級至「總統大選時期」，不過持續有企業官網遇駭。

關鍵字： 聯電

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