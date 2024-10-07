中國題材超猛！00887單日瘋漲116%破紀錄　投信示警「溢價222%」

▲陸股示意照。（示意圖／CFP）

記者陳瑩欣／台北報導

受到中國股市瘋漲影響，台灣投資人搶進與中國連結度高的海外ETF，永豐中國科技50大（00887）今（7）日單一交易日大漲116.32%，刷新海外ETF單日漲幅紀錄，收歷史最高價38.83元，成交量8.57萬張。惟發行公司永豐投信盤後公告，00887溢價幅度高達222.24%，呼籲投資人注意風險。

00887今日淨值為17.08元，僅小漲0.05元或0.42%，但每股市價已來到38.83元，單日上漲20.88元、漲幅116.32%，溢價幅度高達222.24%。

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永豐投信公告指出，00887因大陸地區推行振興經濟政策激勵股市與房市，使市場交易活絡，請投資人密切注意次級市場可能因買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，且須審慎評估大陸地區推行新政策之相關新聞熱度消減後，可能發生溢價急速收斂的情形而蒙受損失。

另外，永豐投信也示警，對00887有買進計畫的投資人，須留意買貴風險；目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險；套利交易投資人，須留意溢價波動的風險。

相較00887瘋漲，其他檔與中國題材連結的ETF表現相對穩定，富邦深100（00639）漲12.57%，股價來到17.1元，成交量3.53萬張、富邦中証500（00783）收盤報報25.2元，漲11.26%，成交量1565張、台新MSCI中國（00703）股價報22.01元，漲10.16%，成交量1693張。