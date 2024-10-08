鴻海科技日／第一個出貨GB200伺服器　劉揚偉：供應鏈準備好了

▲鴻海科技日登場，鴻海董事長劉揚偉開幕致詞。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海科技日8日登場，鴻海董事長劉揚偉開幕致詞時表示，今年是鴻海成立50周年，鴻海從製造連接器起家，如今提供系統解決方案，並不斷發展更為複雜的核心技術能力，現在更要打造由AI驅動的三大智慧平台，成為各位最值得信賴的夥伴，「我們供應鏈已經準備好了，我們將會是平台解決方案的提供者。」

「聽！這就是AI的聲音。」劉揚偉以英語向全場觀眾展示鴻海的AI伺服器。他說，全世界第一家獲WEF燈塔工廠（Lighthouse）認證的AI伺服器工廠，就是鴻海的工廠，也正是他身處的位置，鴻海已經掌握全球伺服器市場約40%市占率。

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換句話說，鴻海是全球最大的伺服器製造商，這些先進AI伺服器採用超級晶片。劉揚偉表示，「AI的一切從這裡開始。」適逢鴻海成立50周年，今年的鴻海科技日是一個里程碑，過去的一年所有產業和時事都圍繞著AI，AI已無所不在，深入到大家的行為與視角，以及談論的話題中。

「鴻海正在轉型之際，正透過三大智慧平台重新定義自己。」劉揚偉指出，AI扮演著推動轉型的關鍵角色，並不是因為AI而轉型，而是因為這對鴻海的業務發展深具意義。身為全球最大的電子製造服務供應商，擁有遍布全球的足跡，在24個國家地區有著超過200個據點，這些因轉型而變得更加強大，例如，位於台灣南部的鴻海汽車製造廠和超級計算中心，都投入了高度自動化和數位孿生技術的應用。

▲自2021年以來，每年的鴻海科技日都發表至少一款新的電動車。（圖／記者湯興漢攝）

事實上，鴻海的超級計算中心將裝載進由鴻海為全球最知名的科技公司之一組裝，是有史以來運算速度最快的超級晶片。劉揚偉表示，在鴻海科技日現場，將可以看到世界第一座量產版超級晶片驅動的AI伺服器機櫃，一切都與智慧製造緊緊相扣。

劉揚偉表示，智慧城市與下世代通訊及治理息息相關，這些都需要在與太空中的生態系統結合。去年鴻海科技日亮相的2顆鴻海低軌衛星，已經環繞地球超過4,900次；今年未來鴻海如何在太空中與夥伴合作，開發與地球串連創新技術。

自2021年以來，每年的鴻海科技日都發表至少一款新的電動車，劉揚偉強調，今年除了發表最新電動車車型之外，鴻海首次亮相的Model C也完成了亞洲亞洲越野拉力賽（AXCR）的6個賽段、共2,100公里的挑戰，這是東南亞最大的拉力賽，對汽車的耐力、安全性和可靠性是一次真正的考驗。

▲劉揚偉搭上以鴻海Model C為基礎的納智捷Luxgen n7前往科技日會場，同時介紹「亞洲車神」賽車好手陳和皇。（圖／記者湯興漢攝）

接著，劉揚偉搭上以鴻海Model C為基礎的納智捷Luxgen n7前往科技日會場，同時介紹「亞洲車神」賽車好手陳和皇。

劉揚偉表示，今年鴻海科技日參與人數超過2,000人報名參加，他回憶2020年舉辦首屆科技日時，當時現場還不到1,000人，如今展示的面積倍增，租下更大的展覽空間呈現鴻海產品，因此他感謝大家陪伴鴻海的50周年，「今天鴻海的成就，離不開郭台銘創辦人所打下的穩固基礎！」

鴻海合作夥伴陣容，包括BMW、BCG、Breakthrough Energy Ventures、GE Vernova、Intrinsic、NVIDIA、Our Next Energy、Pininfarina、Siemens和Thales Alenia Space，都在鴻海科技日陸續登台。

「人工智慧對企業來說具有商業價值。」談論AI發展，劉揚偉強調，無論大家是喜歡AI、還是害怕AI，現在的AI已經成為生活的一部分了，從臉部識別開啟手機，到登錄銀行帳戶，運用AI處理事情都得心應手，尤其今年巴黎奧運，也首次運用AI提升了使用者體驗，證明不僅可以處理小事，也能處理大事。

劉揚偉說，鴻海是一家大型公司，製造卓越能力正在被AI 重新定義，從追求訂單的情緒化客戶，到與科技領袖共進晚餐的故事，看得出來AI需求令人振奮，「我們的供應鏈已準備好應對這些變化。我們垂直整合的製造能力，還包括了支援GB200伺服器基礎設施所需的先進液冷和散熱技術。」

他表示，AI的關鍵零件、模組與板卡、伺服器與機櫃、高效能交換機，乃至AI數據中心，「鴻海將成為首個量產出貨搭載這些超級晶片的公司！」此外，位於台灣南部高雄的超級計算中心，將以GB200的AI伺服器為基礎，也就是說，輝達（NVIDIA）Blackwell平台將成為鴻海高雄超級計算中心的核心。

▲三大智慧平台合作夥伴對談。（圖／記者湯興漢攝）

劉揚偉指出，AI已經深植於自動化中，而自動化就是代表生產力，鴻海的客戶已經來表示希望看到更多自動化技術的應用，尤其現在的工廠導入自動化後，生產力幾乎提升1倍。

對於鴻海科技日及未來發展，劉揚偉強調，鴻海位於高雄的電動車製造廠，將成為集團的AI智慧工廠標竿，採用數位孿生技術、連接雲端、實現虛擬和實體生產線的協同合作，這場AI革命不僅在鴻海的台灣廠區發生，還遍及美洲、亞洲，涵蓋現有設施、規劃中的廠房，以及正在建設中的園區，「我們將會是平台解決方案的提供者。希望大家在接下來的交流中收穫滿滿。」