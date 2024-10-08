陸股漲港股跌！5檔連動ETF成交量霸榜　00637L爆近50萬張大量

▲A股。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

中國股市今（8）日十一長假後首日開盤，A股3大指數表現活躍，開盤一度漲逾10%，香港恒生指數跌幅則達14%；台灣5檔連動陸港股相關ETF今日同樣吸引籌碼湧入，其中元大滬深300正2（00637L）11點半就爆出50萬張大量，但5檔皆出現11.68%至22.1%不等的跌幅，投資人要特別注意。

至上午11點半，元大滬深300正2（00637L）最低18.56元，跌幅17.95%，成交量衝破50萬張；中信中國50正2（00753L）最低11元，跌幅22.1%，成交量近30萬張；富邦恒生國企正2（00665L）最低9.13元，跌幅19.7%，成交量23.5萬張；中信中國高股息（00882）最低13.31元，跌幅11.68%，成交量22.6萬張；復華香港正2（00650L）最低13.36元，跌幅19.42%，成交量12.5萬張。

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A股3大指數今日開盤盛氣凌人，滬指高開10.13%，深成指高開12.67%，創業板指高開18.44%，隨後漲幅收斂，惟11點過後滬深指漲幅仍逾5%、創業板漲幅重回14%、深成指漲幅仍逾8%。

國家主席習近平在黃金周前夕喊話「要努力提振資本市場！」陸股連假期間多家券商積極提前結束休假協助開戶，整體開戶量超過平日4倍以上。