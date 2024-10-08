新版SOGO聯名卡來了！　中信董座霸氣喊：首年破50萬張

▲中國信託遠東SOGO聯名卡。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

遠東SOGO百貨與中國信託商業銀行聯手，今（8）日宣布推出「中國信託遠東SOGO聯名卡」，卡友專屬每日最高免費停車4小時優惠，海外消費可享最高2％回饋無上限，中信銀行董事長陳佳文喊出「第一年發卡數可破50萬張」，合作期間則看好可以突破100萬張發卡量。

中信銀行董事長陳佳文表示，信用卡打響中國信託的名號，整個組織對於信用卡都有情感及使命感，也最懂得怎麼去經營這張信用卡，今年前8月中國信託的信用卡發卡數等排行都是第一名。

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陳佳文指出，中國信託遠東SOGO聯名卡應該對信用卡版圖有舉足輕重的影響力，百貨版圖可以給卡友更好體驗，更鞏固信用卡地位，很有信心聯名卡可以提供給雙方客戶更好消費體驗，只要有這張卡，再全台SOGO的7個館及Garden City，都可以享受到卡友獨特服務，「第一年目標應該就破50萬張」。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，這次與中國信託的聯名卡，就是第一名跟第一名的組合、強強聯手，絕對萬眾期待、物超所值，會是最受歡迎、最好用、最實用、最貼近生活的信用卡，透過聯名卡在遠東SOGO消費享可受到無縫無痕、非常環保的消費，去年遠東SOGO營業額突破500億元，大巨蛋目前開出的區域營業額也超出預期的好，下個月周年慶，這張聯名卡就可以使用，顧客可以馬上享受，這張信用卡會是台灣最好用的信用卡。

中國信託遠東SOGO聯名卡提供「一卡3會員」獨享禮遇，線上申辦可立即開通中國信託信用卡、遠東SOGO百貨及HAPPY GO三種會員，館內消費最高享3％回饋，指定品牌購物9折起、生鮮超市95折起，每天最高4小時免費停車；海外實體商店消費，享最高2％回饋無上限，海外指定區域行李拖運、機場接送及指定餐廳折扣等優惠。

為歡慶聯名卡上市，即日起至12月31日止，在全台遠東SOGO店內任刷一筆交易，新戶即享SOGO電子商品券500元、新卡享SOGO電子商品券100元，新戶首次註冊中國信託行動銀行加碼送100元SOGO即享券，在遠東Garden City及愛買指定日期單筆消費滿2000元，即享3％的HAPPY GO點數回饋、每人上限回饋200點。