ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

強運男大生去年中頭獎買00922　抱到今天賺191萬

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

去年一名幸運中今彩539頭彩的男大生，歡喜領完800萬獎金後隨即買300張國泰台灣領袖50（00922），投入成本超過467萬，換算下來每股價格約15.6元，時隔一年，如果全數持有到現在，以今(7)日的收盤價21.98元來看，報酬率超過4成，代表他已經賺了約191萬元。

日前公布預估配息，每股配發1元，年化配息率達9.22%，持有300張可再進帳30萬，不管是要拿去繳學費、車貸，或是負擔每月的必要開銷，都非常好用，可謂是一檔兼具市值及高息優勢的標的。專家提醒，00922即將在10/17進行除息，想參與除息的投資人，別錯過10/16最後買進日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投資達人點出，市面上的ETF主要分為「市值型」及「高股息」兩種，應依投資目的選擇，市值型跟隨大盤成長，成長性會更優於高股息ETF，數據顯示，台灣加權指數今年以來(截至10/7)的含息報酬達29.58%，國泰00922的報酬更達32.06%，高股息ETF僅9.87%，建議投資人如果沒有現金流需求，應將資金優先配置於市值型ETF，把本養大。

0050、006208或006204等都為常見的市值型ETF，只是市面上多檔市值型ETF，一張動輒六位數，國泰的00922價格相對親民，一張2萬就能入手，且跟大盤的相關係數達0.99%，緊跟台灣龍頭產業趨勢。

法人表示，過往美國總統大選前2個月，市場易觀望整理，隨著大選結果出爐，不確定性消弭，股市可望延續攻勢，台股後市發展仍然樂觀，年底還有節慶行慶等，漲勢可期，建議投資人及早進場卡位迎接行情。

關鍵字： ETF台股

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP93正片／台積電帶頭漲！2024上半年市值型ETF績效盤點 多檔報酬率超過40%

推薦閱讀

快訊／PCB廠停止台灣廠生產　競國宣布：明提大規模解僱

快訊／PCB廠停止台灣廠生產　競國宣布：明提大規模解僱

PCB廠競國（6108）8日於證交所召開重訊記者會，由財務長蔡政宏說明董事會重大決議事宜。蔡政宏表示，競國今早召開董事會，決議通過調整台灣廠營運規劃及員工資遣相關事宜，停止公司台灣廠生產計畫，將訂單轉往子公司競陸電子中國大陸廠繼續生產、服務客戶需求。

2024-10-08 16:07
新光金股臨會前哨戰！　電子投票贊成「新新併」逾7成

新光金股臨會前哨戰！　電子投票贊成「新新併」逾7成

新光金（2888）明（9）股東臨時會擬通過與台新金（2887）合意「新新併」，今（8）日電子投票結果出爐，總出席股數超過38億股，佔全體股東出席率22%。其中贊成合併的權數高達70.6%，反對的佔8.19％，同時有21.21%表態棄權。

2024-10-08 15:53
中信SOGO聯名卡開刷！　11月周年慶「獨享14％優惠」

中信SOGO聯名卡開刷！　11月周年慶「獨享14％優惠」

遠東SOGO百貨與中國信託商業銀行聯手，今（8）日宣布推出「中國信託遠東SOGO聯名卡」，卡友專屬每日最高免費停車4小時優惠，海外消費可享最高2％回饋無上限，另隨著SOGO周年慶將在11月開跑，SOGO也將端出聯名卡刷卡獨享14％優惠，挹注週年慶業績。

2024-10-08 15:00
新版SOGO聯名卡來了！　中信董座霸氣喊：首年破50萬張

新版SOGO聯名卡來了！　中信董座霸氣喊：首年破50萬張

遠東SOGO百貨與中國信託商業銀行聯手，今（8）日宣布推出「中國信託遠東SOGO聯名卡」，卡友專屬每日最高免費停車4小時優惠，海外消費可享最高2％回饋無上限，中信銀行董事長陳佳文喊出「第一年發卡數可破50萬張」，合作期間則看好可以突破100萬張發卡量。

2024-10-08 14:26
台積電美國廠再添大客戶　外媒爆：AMD明年生產5奈米晶片

台積電美國廠再添大客戶　外媒爆：AMD明年生產5奈米晶片

據彭博科技專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）報導，消息人士指出，AMD 正準備從台積電亞利桑那州廠採購高效能運算晶片，成為美國新工廠的另一個客戶。據高燦鳴說法，生產已進入規劃階段，AMD HPC 晶片的流片和製造預計將於明年在台積電的 5 奈米製程上開始。

2024-10-08 14:16
永豐投信出手控管！00887今限制初級市場申購　股價狂跌近4成

永豐投信出手控管！00887今限制初級市場申購　股價狂跌近4成

受中國刺激經濟題材加持，永豐中國科技50（00887）昨（7）日飆漲逾116%刷新海外ETF單日飆漲紀錄，引發市場熱議，發行公司永豐投信今（8）日起鐵腕祭出實施初級市場申購控管，00887今開盤重挫15.2元至23.63元，跌幅逾39.14%，逼近4成，相當於昨日高價搶入的投資人今日早盤最重賠逾1.52萬元。

2024-10-08 09:42
台積電CoWoS備受關注　陸行之點名2台廠：看不出有大單

台積電CoWoS備受關注　陸行之點名2台廠：看不出有大單

晶圓代工龍頭台積電法說即將在17日舉行，外界也關注CoWoS產能擴產進度，對此知名半導體分析師陸行之今日發文表示，雖說台積電明年底 CoWoS產能倍增有餘將達75-80k/m，但目前除了國產設備商萬潤（6187）的營收數字非常突出之外，均豪（5443）第3季度季增12%，志聖（2467）季減22%，老實說，如果說這2家公司有接到CoWoS設備大單，到目前為止還真看不出來。

2024-10-08 11:03
陸股漲港股跌！5檔連動ETF成交量霸榜　00637L爆近50萬張大量

陸股漲港股跌！5檔連動ETF成交量霸榜　00637L爆近50萬張大量

中國股市今（8）日十一長假後首日開盤，A股3大指數表現活躍，開盤一度漲逾10%，香港恒生指數跌幅則達14%；台灣5檔連動陸港股相關ETF今日同樣吸引籌碼湧入，其中元大滬深300正2（00637L）11點半就爆出50萬張大量，但5檔皆出現11.68%至22.1%不等的跌幅，投資人要特別注意。

2024-10-08 11:37
台積電斥資37億認購世界先進現增　持股比例飆至27.55%

台積電斥資37億認購世界先進現增　持股比例飆至27.55%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日發布重訊加碼世界先進！台積電今日公告，認購世界先進（5347）現金增資4248萬5831股，其中每股新台幣88元，共計37億3900萬元。

2024-10-08 18:11
長榮海運9月營收年增82％　前3季達3477.6億元

長榮海運9月營收年增82％　前3季達3477.6億元

長榮海運（2603）今（8）日公告9月營收，單月合併營收為446.37億元，年增82.41％；累計今年前3季合併營收為3477.6億元，年增67.98％。

2024-10-08 18:06

讀者迴響

熱門新聞

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

10月有「18筆款項」陸續入帳　發放時間一次看

PCB廠有大事宣布　競國明起暫停交易

快訊／PCB廠停止台灣廠生產　競國：明提大規模解僱

永豐投信出手控管！00887今限制初級市場申購　股價狂跌近4成

17檔ETF接力除息一表看！　月月配00946、00940當先鋒

90歲阿土伯靠「4不3要8分飽」原則　攢10億身價

用星刷起來！星展推指定行動支付「超級加碼」活動享最高15%回饋

外籍看護躺床生子！　勞動部：雙方合意解約可找新移工

00887大跌48.49%　他當沖「大賺243萬」全看跪

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366