強運男大生去年中頭獎買00922　抱到今天賺191萬

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

去年一名幸運中今彩539頭彩的男大生，歡喜領完800萬獎金後隨即買300張國泰台灣領袖50（00922），投入成本超過467萬，換算下來每股價格約15.6元，時隔一年，如果全數持有到現在，以今(7)日的收盤價21.98元來看，報酬率超過4成，代表他已經賺了約191萬元。

日前公布預估配息，每股配發1元，年化配息率達9.22%，持有300張可再進帳30萬，不管是要拿去繳學費、車貸，或是負擔每月的必要開銷，都非常好用，可謂是一檔兼具市值及高息優勢的標的。專家提醒，00922即將在10/17進行除息，想參與除息的投資人，別錯過10/16最後買進日。

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投資達人點出，市面上的ETF主要分為「市值型」及「高股息」兩種，應依投資目的選擇，市值型跟隨大盤成長，成長性會更優於高股息ETF，數據顯示，台灣加權指數今年以來(截至10/7)的含息報酬達29.58%，國泰00922的報酬更達32.06%，高股息ETF僅9.87%，建議投資人如果沒有現金流需求，應將資金優先配置於市值型ETF，把本養大。

0050、006208或006204等都為常見的市值型ETF，只是市面上多檔市值型ETF，一張動輒六位數，國泰的00922價格相對親民，一張2萬就能入手，且跟大盤的相關係數達0.99%，緊跟台灣龍頭產業趨勢。

法人表示，過往美國總統大選前2個月，市場易觀望整理，隨著大選結果出爐，不確定性消弭，股市可望延續攻勢，台股後市發展仍然樂觀，年底還有節慶行慶等，漲勢可期，建議投資人及早進場卡位迎接行情。