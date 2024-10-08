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驗船中心與南德產品驗證簽合作備忘錄　打造綠色能源驗證新標竿

▲CR驗船中心執行長鄭志文(右)ㄝ與南德產品驗證顧問公司共同簽署合作備錄（圖／驗船中心提供）

▲CR驗船中心執行長鄭志文(右)與南德產品驗證顧問公司北亞區工業服務部總監Dr. Helge Knobbe(左)共同簽署合作備錄。（圖／驗船中心提供）

記者張佩芬／台北報導

財團法人驗船中心與南德產品驗證公司(TUV SUD)於今(8)日簽署再生能源領域合作備忘錄，將在離岸風電、氫能、溫室氣體查證等領域展開深度合作。

驗船中心是台灣政府唯一指定之船舶檢驗機構，憑藉超過70年船舶檢驗豐富的實務經驗，和海洋工程深厚的專業知識，成功拓展服務至離岸風電及相關再生能源領域，成為台灣首家提供離岸風場專案驗證及海事保證鑑定服務的驗證機構。

驗船中心協助經濟部標準檢驗局執行離岸風場專案驗證審查，曾參與台電二期離岸風場專案驗證，及多個風場的海事保證鑑定，除此之外驗船中心協助標準局編撰離岸風力發電運轉及維護技術指引，引領台灣離岸風電產業朝向更安全可靠方向發展。

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TUV SUD提供全方位檢測、驗證、技術諮詢服務，在風電領域，從風機型式驗證、專案驗證到風場運維監測，協助風電開發商和設備製造商確保產品符合國際標準；氫能方面，協助氫能企業進行生產到儲存、運輸和應用技術認證、安全評估和性能測試，確保氫能產品和系統的安全可靠；溫室氣體方面，協助企業實現碳中和目標，提供溫室氣體排放、碳足跡等查證服務。其重要客戶如林德集團、富豪汽車、雀巢和英特爾，亦曾參與歐盟氫能碳足跡查證計畫、德國氫能HYPOS計畫。

面對氣候變遷挑戰，前總統蔡英文在任內時啟動首次能源轉型，將能源發展方向轉向「去碳化」，於風力發電、太陽光電項目取得顯著成果，總統賴清德繼而啟動第二次能源轉型，加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源。

驗船中心鄭志文執行長表示：「隨著再生能源比重逐漸提升，台灣能源系統正經歷前所未有的轉型，多元能源轉換系統成為最新趨勢，再生能源不再侷限為電能，可能係熱能、氫能或低碳燃料等型式輸送與儲存，依需求度調整不同型式能源供給，可大幅減輕對於電力網系統的負載。」

驗船中心與TUV SUD將在技術交流、人才培育方面展開深入合作，TUV SUD先進技術與驗船中心產業經驗相結合，將為台灣能源系統注入綠色動能，以加速實現能源轉型的目標。

關鍵字： 驗船中心與南德產品驗證簽合作備忘錄　打造綠色能源驗證新標竿

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