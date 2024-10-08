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台灣精品印尼公益路跑5千名額瞬間額滿　大量民眾參觀體驗精品

▲開幕舞台區人潮滿滿，5千名跑者一起為即將展開的路跑暖身。（圖／貿協提供）

▲開幕舞台區人潮滿滿，5千名跑者一起為即將展開的路跑暖身。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2024年台灣精品公益路跑「Taiwan Excellence Happy Run」於本月6日在印尼雅加達Ancol運動休閒園區盛大開跑，透過公益路跑來強化印尼跟台灣情感的連結，該活動已邁入第十年，延續過去的盛況，再次展現台灣精品在印尼的強大磁吸力。報名系統一開放，短短10餘分鐘，5千位跑者名額立刻被秒殺，1500位候補名額亦迅速滿額。

為展現台灣優質產品在全球市場的競爭力與創新價值，路跑活動現場設有台灣精品展示專區，展出20家台灣精品企業的49項產品，涵蓋消費電子、生活用品、休閒運動及健康科技等多元領域，充份展示Made in Taiwan產品的卓越品質與創新實力。參展企業包括宏碁電腦、大通電子、勝利體育、督洋生技及SYM等知名品牌，吸引大批跑者賽後停留參觀，進一步深化印尼民眾對台灣產品的瞭解與好感。

此次活動不僅推廣台灣優質產品品牌，更呼應印尼政府對於環境永續的訴求，台灣精品與當地公益團體Lindungi Hutan(保護森林基金會)合作，現場發起樹苗認養活動，鼓勵參與者透過實際行動支持環境永續。

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這些認養的樹苗將種植於印尼西爪哇地區，用於保育生態，不僅展現了台灣精品對環境保護的承諾，也加強了臺灣企業在國際社會的正面形象，積極落實綠色永續的決心。

駐印尼台北經濟貿易代表處代表陳忠於活動當日清晨親自前往路跑現場，為跑者加油打氣，他表示：「Taiwan Excellence Happy Run是經濟部國際貿易署及外貿協會自2014年起每年舉辦的路跑活動，結合運動與公益的元素，深受印尼民眾喜愛。最重要的是，透過這項活動，我們能向廣大的印尼民眾宣揚台灣精品的優質形象，並且獲得他們的熱烈支持。」

多家深耕印尼市場多年的台灣知名品牌也加入了本次活動的贊助行列，包括長榮航空、中華航空、星宇航空及中國信託銀行等。他們不僅全力支持本次路跑活動，還在現場設立了豐富的互動體驗區，讓跑者能夠深度體驗臺灣的文化與科技創新。從臺灣美食攤位到產品展示區，參與者在輕鬆愉快的氛圍中，感受到MIT產品的多元魅力，不僅加強了品牌與印尼消費者的連結，也大幅提升了台灣精品的知名度。

雅加達台貿中心主任蕭鳳岐表示：「台灣精品公益路跑不僅是印尼的體育盛會，更是一個讓台灣品牌與消費者建立深厚情感的平臺。多年來，台灣精品一直致力於將最優質的MIT產品介紹給印尼廣大消費者，同時推動雙邊的經貿文化交流。透過路跑活動，台灣企業在印尼的形象不僅更加鮮明，也讓更多當地民眾了解台灣企業在技術創新與社會責任上的卓越表現。」

台灣精品公益路跑現已成為印尼一年一度的重點盛會，不僅帶動了運動與健康的風潮，更將台灣的創新技術與環保理念深入印尼市場，建立起兩國之間更為緊密的經貿文化連結。跑者們透過這場路跑活動，不僅為公益出一份力，也親身體驗到台灣精品的魅力，感受到Best Made in Taiwan的無限可能與創新價值。台灣精品將繼續攜手印尼，為當地社會帶來更多創新和永續發展的貢獻。更多台灣精品獲獎產品與活動亮點，敬請參閱官網：

關鍵字： 台灣精品印尼公益路跑體驗精品

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