▲台隆集團董事長黃教漳高票連任台北市進出口公會理事長。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口商業公會(IEAT)今（8）日召開「第21屆第1次會員代表大會」，並改選第21屆理監事，理事長由台隆集團董事長黃教漳獲得全體理監事支持高票連任，監事會召集人由太平洋電線電纜公司董事長苑竣唐獲選出任，並續聘黃文榮擔任秘書長職務。

IEAT第21屆理監事團隊組成為27位理事、9位監事及12位候補理監事，本屆多達10席為新生代企業家，包括2位女性理監事，平均年齡較上屆年輕5歲是歷屆最年輕的理監事團隊，為IEAT創新更添活力。

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本屆理監事經營事業涵蓋製造、出口、進口及貿易服務，產業層面廣泛遍及資訊半導體、電子電機、金屬化工、交通運輸、醫藥生技、食品科技、紡織、民生用品、百貨通路、餐飲飯店等產業甚具代表性，可充分發揮業界與政府溝通平台的角色，尤其在當前台灣面臨國際地緣政經關係挑戰日益艱鉅之際，IEAT也將秉持協助會員企業數位創新、永續發展、科技包容人文的發展理念，配合政策對外持續開拓全球經貿關係、運用AI科技協助會員企業業務成功發展，努力將台灣的IEAT，發展成為世界級的IEAT。

黃教漳於2021年就任第20屆理事長時，正值疫情解封前，經貿發展面臨艱鉅挑戰之際，他提出「兩大願景、三大目標」，3年來成功帶領IEAT朝向年輕化、數位化、國際化發展，推動各項會務再創顛峰。重要成果包括：

成功克服地理空間限制，透過數位視訊與各國重要工商團體簽訂MOU共新增28個姊妹會，全球姊妹會已達60國、177個，創下歷年新高成功。

接待來自35國、135團次、超過820位外國訪賓，積極展開全球性民間經貿外交。

辦理IEAT75週年慶活動，正、副總統及超過37國共計540位國內外貴賓親臨祝賀，盛況空前。

570家新入會企業，IEAT會員家數已達6,550家，創下22年來新高，同時蟬聯18年獲台北市政府評選為優等工商團體，足堪公會之表率。

與政府積極良性互動，辦理30個行業及專案研究小組會議共81場次，向政府研提政策建言共50案，爭取會員最大權益。

新成立IEAT數位發展中心，連年舉辦台灣跨境電商博覽會，3年觀展人次超過2.3萬人次、培育國際貿易與電商人才逾1.39萬人、國貿大會考逾1.2萬人次報考，提升貿易產業競爭力。

打造響亮IEAT品牌形象，媒體露出1184則，新增243支YouTube影片，超過292萬人次上網瀏覽IEAT官網，建構數位網絡，協助會員掌握市場脈動。

提供企業商務會議場地16,194場次，服務超過60萬人次。

▲IEAT第21屆理監事合影。（圖／IEAT提供）

IEAT做為台灣貿易界的最大團體，也是台灣最具規模的商業團體之一，在國際連結、人才培育、跨境電商及數位轉型方面持續扮演重要平台，協助企業提升競爭力和創新力，歷經77年來歷任團隊的努力耕耘，穩健地朝向百年公會邁進，面對國際經貿情勢瞬息萬變，新一屆理監事團隊已做好了準備，除了持續作為政府與業界溝通橋樑的角色，反映業者心聲並協助政府推動政策之外，更以鏈結全球、拓展國際空間為努力目標，為台灣外貿服務前進，與業界共創繁榮未來。

這次當選副理事長是林宏銘、許介立，常務理事何星輝、宗緒順、許育瑞、謝孟璋、高國庭、范偉洸，理事許瑞麟、李冠霆、曾茂雄、陳政鴻、柯彥輝、簡壽宏、潘偉景、李友青 、麥升陽、邱柏君、陳君豪、陳欽祥、林倬立、顏柏軒、黃柏森、李啟銘、江建廷、黃亮傑。



常務監事吳昌錫、林正誠，監事邵作俊、高泉興、黃章富、李雄慶。