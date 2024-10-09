貿協帶領23家企業參加捷克布魯諾國際工業展　拓展中東歐商機

▲開幕剪綵右起捷台商會會長Pavel Diviš、布魯諾地區商會副主席Tomáš Kubala、南摩拉維亞州副省長Jan Zámečník、駐捷克代表處柯良叡大使、布魯諾市政府副市長Filip Chvátal、捷克貿工部歐盟與外貿總司長David Müller、華沙台貿中心吳春見主任。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為協助我國企業拓展友好國捷克及中東歐市場商機，外貿協會本月8日至11日帶領23家企業參加「2024年捷克布魯諾國際工業展(MSV International Engineering Fair」。

台灣館於10月8日舉辦開幕式，活動由我國駐捷克代表處大使柯良叡主持，並邀請捷克貿工部歐盟與外貿總司長David Muller、南摩拉維亞州副省長Jan Zamecnik、布魯諾市政府副市長Filip Chvatal、布魯諾地區商會副主席Tomas Kubala及捷台商會會長Pavel Divis等貴賓共同為台灣館剪綵。開幕典禮嘉賓雲集，台灣館成為本屆展覽的焦點之一，吸引了許多國際參展商的目光。

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本次參展活動由外交部委託外貿協會組團參展。柯良叡大使開幕致詞表示，台捷雙邊近年在高科技、貿易、投資、大學等領域已密切展開合作，期盼透過持續交流，進一步強化貿易與半導體領域之合作與商機；貿工部歐盟與外貿總司長David Muller致詞表示，渠為台捷次長級經技諮商會議主談人，負責推動雙邊經貿合作 ，樂見我率業者來捷參展並組建台灣館，此象徵台捷雙邊合作持續推進，盼台灣廠商可於此中東歐最大工業展獲取商機。

今年台灣館採開放式攤位設計，並融入智慧AI技術，展現我國工具機產業的實力。開幕式結束後，柯良叡偕貴賓前往各展位參觀，由華沙台貿中心主任吳春見陪同接待。

當天，台灣館便吸引了當地眾多買主，尤以榮田精機的CNC立式車床及展嘉科技工業電腦詢問度最高。為提升台灣館的曝光度，外貿協會亦在展場外設置台灣精品廣告看板，廣獲業界好評及高度肯定。

▲我國參展商向買主介紹產品。（圖／貿協提供）

此次展覽共有18家實體參展企業，其中3家為台灣精品企業，包括榮田精機、佳賀精機及銓寶，分別展示CNC立式車床、車削動力卡盤、旋轉油缸、夾具系列及鑽夾頭、工具、絲錐夾頭等高品質台灣產品。此外，臺灣館也展示了多項首次參展的產品，包括LED光源、電源控制器、鏡頭、影像偵測系統、自動虎鉗、齒輪傳動設計及自動駕駛汽車新產品開發等，品項多樣且品質精良，為客戶提供更多元化選擇。



參展企業瑩聯、豪力輝及磊鑫等業者表示，本展提供專業平台，期間已邀請捷克潛在買主至展館洽談下單細節。裕可公司業務部主管表示，疫情前公司機器零件外銷受挫，今年產業復甦趨勢明顯，期待透過本展深入經營捷克市場，擴大商機，並持續尋找合適代理商，提升市佔率。

此外，明志大學「雙層低溫共燒陶瓷貼片天線」報名參加本屆MSV金獎競賽，在10月7日下午發表產品特色，亦會在10月10日公布得獎名單。

本屆參展企業中，已連續2年參展的榮田精機表示，去年透過參加本展已與當地業者洽談合作，並已成功取得當地代理商，希望今年再度的參展有更多機會取得合作商機。

本展今年邁入第65屆，是中東歐最具規模的綜合工業展，計有來自美、德、波蘭、斯洛伐克、日、韓、巴西及印度等59國超過742家企業參展，吳春見表示，今年聚焦工業4.0、數位工廠2.0及3D打印展示，主要集中在機械加工和成型。藉由本展，對業者而言，除可了解最新的工業解決方案和生產過程，亦可增加我國產品在捷克及中東歐市場的能見度外，同時協助企業鏈結雙邊及多邊商機。

台捷雙邊貿易總值持續增加，根據我海關統計，截至本年1-8月，我與捷克雙邊貿易額約17.35億美元，較2023年同期成長132.67%，我對捷克出口13.42億美元，成長254.87%。我自捷克進口3.92億美元，成長6.78%，主要產品為進口小客車、電子顯微鏡、通訊產品等。