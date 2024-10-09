iPhone 16拉貨激勵！和碩9月營收「重返千億大關」　月增23.55%

▲和碩公布9月自結營收。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

iPhone 16新手機激勵，和碩（4938）今年9月營收重返千億元大關，來到1,092.64億元，月增23.55%，年減17.74%；第三季營收2,942.31億元，季增15.97%，年減6.82%；累計今年前三季營收7,983.45億元，年減12.71%。

觀察和碩9月出貨量情形，筆電出貨量80至85萬台，略低於8月水準，但整體第三季筆電出貨量達250萬台，優於第二季的200萬台，主要是因為消費級產品出貨量減少，不過其他如資訊產品方面則呈現年增，通訊產品則表現持平。

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對於和碩表現，法人認為，和碩具有iPhone 16新機、AI伺服器等「雙引擎」驅動，尤其和碩握有iPhone 16 Plus市占率近9成、iPhone 16 Pro市占率約20%，下半年整體手機銷量應比去年同期成長，不但迎接手機出貨旺季，加上電動車（EV）及AI伺服器業務逐步增溫，未來營收和獲利有持續成長潛力。

對於業績情形，和碩董事長童子賢日前就向記者強調「農忙旺季論」，不評論單一客戶或產品的狀況，但他呼籲大家不要盯著1、2個月的數字就過於緊張，因為AI產品持續創新，整體產業來看仍比去年樂觀。

童子賢表示，他比較關心「半年至一年」等長期的市場變化，是不是不變、又或者可以帶來好消息，就這個角度而言他相當樂觀，因為科技領域最怕沒有創新、怕沒有亮點吸引消費者而變成一灘死水，但目前看來AI不斷創新，也有新的應用問世，相信未來3年都能帶來全新的商機。