貨櫃三雄9月營收月減年增　萬海看Q4貨量穩健增長

快訊／央行房貸管制鬆綁 排除繼承、換屋

中央銀行上個月（9月）祭出第7波選擇性信用管制引發民怨，今（9）日記者會宣布信用管制協處措施，央行指出，若是符合繼承與換屋資格者，已簽訂成屋與預售屋購屋合約下，就不受管制行列。

新新併「進亮兄弟之爭」！委託書解密 大哥派獲14%

新光金（2888）與台新金（2887）的「新新併」今（9）日在雙方股東臨時會中順利過關，成功拿下合併首關挑戰，其中新光金渉及新光集團吳家三兄弟合併意願，備受矚目，除排行老四、新光金第二大股東持股3.52%新光三越代表人吳東昇不出席股東會保持中立外，老大、新光金創辦人吳東進委託元大證徵求到14%股權，至於老三、台新金董事長吳東亮（2887）則徵求到近3成比例。

台積電9月營收2518.73億元年增近4成 Q3首破7500億元創新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（9）日公佈 2024 年 9 月營收報告。2024 年 9 月合併營收約為新台幣 2518 億 7300 萬元，較上月增加了 0.4%，較去年同期增加了39.6%。

幸福水泥老董陳兩傳87歲辭世 女兒陳韻如接班

幸福水泥（1108）昨晚深夜公告，董事長陳兩傳辭世，享壽87歲，今（9）日公告新任董事長由其女兒陳韻如接任。

快訊／新新併闖關成功！ 新光金股臨會72.29%贊成

新新併闖關，新光金（2888）今（9）日股東臨時會在出席率超過8成下展開討論，最後以出席人數「72.29%」同意下，由董事長魏寶生宣布「合併案通過」。

快訊／新光金股臨會大對決！出席率破8成 逾半贊成就過關

新光金（2888）今（9）日召開股東臨時會討論「新新併」議題，由於會前「贊成」、「反對」隔空叫陣不絕於耳，一早開會地點就出現超長人龍，至上午9點，公司宣布股東臨時會出席率高達81.56%，衝破8成以上，依規定只要今日出席股數過半贊成合併，形同「新新併」過關，可向金管會遞件申請。

快訊／金龍海嘯房貸有解藥？ 央行16：30說明檢討信用管制措施

央行在上個月第三季理監事會議緊縮房貸，許多房貸戶面臨買房或交屋卻借不到錢所帶來民怨，市場解讀根本是「金龍海嘯」，不過中央銀行宣布今（9）日下午16時30分舉行記者會，由業務局局長潘榮耀主持說明本行選擇性信用管制配套，市場推估可能在房貸上或有小鬆綁措施。

京華城聯貸案今開銀行團會議 新光金總座：餘額剩133.8億元

京華城因案假扣押獲准，149億聯貸案還款也出現變數，新光金總經理陳恩光今（9）日在股東臨時會上指出，新光金集團對這筆聯貸授信餘額133.8億元，主要是土地融資，擔保品十足擔保，今天將與中石化開會協商後續還款事宜。

競國關台灣廠擬大量解雇330人！股價開低墜跌停 跌幅9.94%

老牌PCB廠競國（6108）決議關閉台灣生產線，且將辦理大量解雇，未來所有訂單都轉至子公司競陸電子（昆山）生產，9日恢復正常交易，開盤就以15.55元開低，盤中一度墜到15.4元跌停價，跌幅9.94%。

10月發錢了！18筆給付接力入帳 188萬人領1.9萬元

10月了，勞保局每月固定入帳的各項給付接力發放，今（9）日起至月底，共有18項給付接連入帳，今天有國民年金保險生育給付率先入帳，其中，攸關近188萬人的勞保年金給付將在30日入帳，平均每人可領到約1.92萬元。