貨櫃三雄9月營收月減年增　萬海看Q4貨量穩健增長

▲萬海航運。（圖／萬海提供）
記者廖婕妤／台北報導
貨櫃三雄9月營收全數公布，繼長榮（2603）昨日公布單月營收年增82％後，陽明（2609）公告9月營收年增77％，萬海（2615）9月營收則年增81％；不過，受到運價修正影響，三雄9月營收都比8月下滑。
萬海表示，受到市場運價修正以及颱風影響船期，導致部分出貨遞延，9月合併營收為149.66億元，月減22.88%、年增81.57%；累計今年前3季營收為1202.60億元，年增60.18%。
展望Q4，萬海指出，預期新年假期及農曆春節備貨需求，貨量將穩健增長，公司持續檢視航線效益及客戶需求，適時調整船舶配置來優化經營成效。
陽明9月合併營收為216.2億元，月減16.07％、年增77.1％，主要是受運價修正影響，使營收較上月減少；累計今年前3季合併營收為1692.29億元，年增56.84％。
陽明表示，9月全球主要經濟體製造業需求仍顯疲弱，加上中國黃金週影響，整體市場承載下行壓力；隨著中國推出新的財政刺激措施、世界主要國家貨幣政策趨於寬鬆和通膨壓力的緩解，近期OECD發布最新世界經濟展望報告微幅上調今年全球GDP成長將至3.2%，全球經濟可望穩定復甦，但地緣政治緊張、貿易壁壘等因素對整體經貿發展之不利影響仍需持續關注。
長榮則指出，近期受國際海運市場運價修正的影響，9月單月合併營收為446.37億元，月減16.97％、年增82.41％；累計今年前3季合併營收為3477.6億元，年增67.98％。
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