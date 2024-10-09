全家9月營收寫同期新高　看好秋冬暖商機挹注10月業績

▲全家便利商店。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
全家（5903）今（9）日公告9月營收，單月合併營收為89.78億元，年增5.88％；累計今年前3季合併營收為784.49億元，年增5.83％。9月受惠店數持續成長、有效掌握開學與中秋商機，泛鮮食業績年增近1成，一般商品同步拉升，整體經營績效穩定向上。
全家表示，9月泛鮮食為業績主要成長動能，瞄準開學商機，再度與網紅品牌推出聯名台式早餐系列，推升三明治業績成長超過25％，土司、飯糰等早餐品類亦同步攀升；掌握中秋節慶送禮需求，多款名店、IP肖像禮盒推陳出新，帶動食品禮盒成長超過2成；對應國人歡聚烤肉商機，則推出匠土司、私品茶、冰飲等聚會型商品販促優惠，相關品類皆向上成長。
全家指出，鮮食差異化商品健康志向持續奏效，因應中秋後飲控族群需求，推出蛋白質及蔬食為主的「蔬滿盒」餐盒、沙拉輕食等，滿足顧客追求健康飲食所需，促動便當業績年增25％、沙拉成長15％。對應多元消費族群需求，推出多款南洋風小吃新品，同時針對特殊商圈需求，設立「NO PORK無豬肉熟食區」，帶動現做燒烤食品業績成長超過1成。
展望10月，全家表示，營運重點除雙十節慶出遊商機掌握外，因應季節體感指數變化，秋冬溫暖濃郁型商品將登場，如Lets café、uno pasta，皆可望驅動整體業績。截至今年9月30日止，全家便利商店總店舖數達4,288家。
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