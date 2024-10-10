少年股神慘陪千萬！　悟出1心法年賺30%

▲股市隱者只買贏勢股，且至少抱3年，參與趨勢大波段。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾被視為少年股神、在金控管理部位高達60億元的投資達人股市隱者，分享前2年慘賠千萬元的心路歷程，進而體悟出穩健獲利的心法：買進被低估的贏勢股，耐心等待！如今他就算不盯盤，年化報酬率也能超過30%，重新在投資和生活間取得平衡。

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「要堅持完成目標，就一定要有底氣，底氣表示有足夠的信念，能果斷做出決策，過程才不會茫然失措。」投資達人「股市隱者」謝天健頗有感觸地說道；原來曾被視為少年股神的他，2年前卻迎來人生中最刻骨銘心的投資「大落」旅程，讓他下定決心要在投資和生活取得最佳平衡。

「科學選股、平穩心態和通透的財富觀，才能長久投資致富。」股市隱者下了結論。曾是金控海外基金操盤手、管理部位高達60億元，工作7年後轉身成為自由操盤人，為了讓績效超越大盤，並取得長線穩健獲利模式，他持續反思何謂致富公式？

「買進被低估的贏勢股，再來就是耐心、耐心、耐心，聽起來很無聊，但勝率卻是最高、也是最舒服的方式！」如今他將目標轉向和趨勢產業中的一流企業一起成長，以不盯盤、穩健獲利的模式，寫下年報酬率30%的成績單。

首先，他會精挑贏勢股賺取趨勢紅利，「股價會長期上漲的公司，共通點都是受惠於大趨勢的龍頭股。像是蘋果、微軟、輝達和台積電等都是趨勢的大贏家。」股市隱者強調，買進上漲趨勢裡的龍頭公司，基本上錯不了。但要挖掘出長期的「大」趨勢並不容易。

「我會問自己，這個趨勢會改變人類的歷史軌跡嗎？會的話，就中了。」他認為，至少要具備3到5年的市場成長期、進入產業的門檻高、年成長率超過10%等3大特性；2021年他看好散熱產業，原因是電腦、伺服器、車用、IoT和5G基地台等，都需要更強大的運算力，散熱需求也會大增。

團隊夥伴Jessica就提到，「股市隱者從當時就不斷表示，科技越進步，追求的運算效能會越強，散熱需求一定會同步拉升。」事實上，去年AI元年，更是加速散熱產業實現獲利，龍頭股雙鴻和奇鋐股價都在今年5月底創下歷史新高，且未來液冷散熱商機更有看頭。

「我們不會知道被低估的贏勢股股價會在何時爆發，只能抱住等到被市場看到的那天。」他笑說，2021年買進雙鴻時，股價不動如山，一直到2023年10月才開始發動，漲到300元左右，然後又等到2024年才飆出新高價位900元，「去年看著一群AI股飆到天邊，我還在苦守寒窯，很磨心志的。」



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