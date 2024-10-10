Robotaxi倒數1天！特斯拉股價會大漲　郭明錤：過於樂觀

▲ 電動車龍頭特斯拉（Tesla）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林潔禎／綜合報導

特斯拉將在當地時間10月10日（台灣時間10月11日）舉辦的「We, Robot」活動中公布推遲已久「機器人計程車」（Robotaxi） 計畫，市場關注此舉能否助攻特斯拉股價攀升，天風國際知名分析師郭明錤在社交平台X發文指出，Robotaxi預計要到2027年第1季才會量產，量產時間還早，那些預期特斯拉股價會在發布會大漲的投資人過於樂觀。

特斯拉在9日美股以下跌3.45美元或1.41%、241.05美元作收；而根據統計，特斯拉歷次的重要新品活動都會帶來股價大幅波動。

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特斯拉在2016年3月底Model 3亮相後的5天內，特斯拉股價上漲了18%；2022年人形機器人Optimus在AI Day上正式亮相後，特斯拉股價在5天內下跌了16%；2024年9月5日馬斯克宣稱明年開始限量生產Optimus，股價隨即大漲逾4%。

特斯在9月底盤中創下此波段高點264.86美元，近期則在240~245美元之間盤整。

以下是郭明錤在社交平台X發文：

1.部分市場參與者樂觀看待10月10日的Tesla的Robotaxi發佈會，但我最新的供應鏈調查顯示，Tesla的Robotaxi (也稱為Cybercab) 預計要到1Q27量產，因量產時間尚久，故期待發佈會後$TSLA能大漲的預期可能過於樂觀。

2. 無論Robotaxi提供無人計程車服務的載體，是無人自駕車或利用既有Tesla車主的汽車，最重要的是該公司FSD須符合政府要求 (某些州政府要求L4) 才能運營無人計程車服務。我相信Tesla現在就具備製造Robotaxi所需的硬體設計與生產能力，但量產時間須至1Q27，意味著FSD可能也須至2026年後才能達到L4級別。

3. 無人計程車趨勢無疑是令人期待的未來，但在此趨勢到來前可能需要更多耐心。以上僅分析本週Tesla發佈會對股價的短期影響，長期投資者可忽略上述觀點。



