拉麵店「賣70元手工布丁」被嫌貴！老闆列成本喊冤：已經很佛了

▲老闆無奈。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

近年來物價有感上漲，一個便當可能動輒破百元，對外食族來說是不小的負擔，一名拉麵店老闆指出，店內販售布丁，一份售價70元，被客人嫌「很貴！」老闆喊冤，原物料都是用最好的，焦糖醬也是自己熬煮的，且光是買一台烤箱就要6位數的金額，希望大家將心比心，「店家也是要生存」。

拉麵店老闆在Threads發文，「我店裡布丁一個賣70元，有人跟我說很貴」。他進一步解釋，都是選用優質的原材料，焦糖醬也是自家熬煮，光是烤箱的成本就已經6位數了，這些都是看不見的成本，希望大家能理解，「食物好吃，價格合理，說真的已經很佛了，店家也是要生存。」

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貼文曝光，有網友力挺老闆，「前天去吃一間拉麵店的布丁，一個120元」、「沒錢不要出來吃飯，以及自己做自己買」、「老闆布丁超級好吃，超級頂，超佛，還嫌貴，身在福中不知福」、「自己弄布丁就知道多搞剛了，蛋、牛奶、煮焦糖、香草籽，材料選太差的味道就是不好」、「布丁沒做好很容易就要打掉了，烤箱突然溫度比較高，布丁就變蒸蛋」。

但也有人搖頭，「拍謝，我就是覺得貴的人」、「超貴，有冰淇淋的布丁跟這個價格差不多」、「這樣敢賣70元？你要不要檢討一下你的成本利潤比」、「不如去隔壁超商買布丁」。