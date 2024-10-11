星宇競拍得標均價23.28元　10／15起公開申購每股20元

▲星宇航空董事長張國煒（右）、執行長翟健華 。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）將於10／25從興櫃市場轉為上市股票，初次上市股票承銷案採80％競價拍賣及20％公開申購方式辦理，本次參與投標的合格標單共32,011筆，得標筆數11,662筆，今日上午已完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為23.28元，公開申購承銷價為20元。

星宇航空初次上市競價拍賣股數總計319,600張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，今日開標得最低得標價21.63元，最高得標價100元，計算得標加權平均價為23.28元。

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依相關法規規定，星宇競拍最低承銷價為17.39元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.15倍為上限，本次辦理公開申購價格為20元，公司辦理公開申購股數計79,900張，將於10月15日至10月17日公開申購，10月21日公開抽籤。

星宇航空立志打國際盃，看好台灣位於快速成長亞太航空市場，具備成為轉機樞紐的地理優勢，將整個亞洲視為腹地，全力發展北美東南亞轉機航網。現有機隊規模共24架，預計年底將會再交2架A350-900，機隊數達到26架，並將持續引進空中巴士系列機型，預計2029年整體機隊規模可達53架。

航網部分，星宇航空截至2024年12月共飛航31條航線，除綿密的亞洲區域航網，亦擴及北美西岸3大城市洛杉磯、舊金山及西雅圖3條航線，更與阿拉斯加航空的緊密合作，未來會持續尋求與不同航空業者簽訂客、貨運聯航協定，期望爭取更多策略性合作機會，共同創造雙贏局面。