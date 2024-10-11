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WEF燈塔工廠最新名單出爐！鴻海集團再添2座「世界級智造標竿」

▲鴻海越南廠獲選成為越南國家首座燈塔工廠。（圖／鴻海提供）

記者楊絡懸／台北報導

世界經濟論壇（WEF）8日公布最新一批燈塔工廠名單，鴻海科技集團（2317）旗下工業富聯再添2座世界級燈塔工廠，其中，位於越南北江省的廠區以大量運用AI技術，提高生產效率，獲選成為越南國家首座燈塔工廠；而深圳觀瀾廠則以永續發展表現，拿下鴻海旗下第一座可持續燈塔工廠的稱號，一舉推升鴻海集團燈塔工廠累計總數達到8座。

鴻海越南廠、觀瀾廠同時獲得WEF的肯定，顯示高效製造和環境永續並不矛盾。鴻海表示，透過AI創新技術和數位化運營方法，不僅提高生產效率，還大幅減少了環境足跡，這一模式將在鴻海全球生產基地推廣，同時助力全球智慧製造朝向更智慧、更潔淨、更環境友善的方向邁進，為產業的數位轉型貢獻力量。

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世界經濟論壇先進製造與供應鏈中心負責人歐古德（Kiva Allgood）表示，藉由AI浪潮興起，燈塔工廠提高了數位轉型標準，此次獲得燈塔工廠肯定的企業，不只已將先進技術整合到其運營中，提高生產力的同時，也為社會創造了更廣大的永續發展。

▲位於越南北江省的廠區以大量運用AI技術，提高生產效率。（圖／鴻海提供）

鴻海越南廠不僅成為越南全國首座燈塔工廠，也提供跨國企業在全球佈局上可借鑒的經驗。WEF評價提到，在提升全球供應鏈韌性的過程中，鴻海越南廠克服了建廠初期，嚴重依賴進口材料及亟需培養本地人才等挑戰，透過部署先進規劃和AI驅動的自動化等40多個「4IR」（第四次工業革命）先進案例，該工廠勞動生產率提高190%，準時交貨率提升至99.5%，同時降低45%的製造成本。

作為越南全國首座WEF認可的燈塔工廠，鴻海越南廠開發高度集成的數位管理平台，結合AI、IoT和大數據分析，達成從客戶訂單到生產出貨的端到端透明化管理，大幅提升整體運營效率。5大關鍵技術解決了產業跨國生產痛點，創造可「因地、因事、因物」制宜的最佳生產模式，滿足全球產業少量多樣生產模式的改變，更足以應對企業全球化時所面臨的挑戰。

鴻海越南廠發展策略負責人王全成表示，燈塔工廠核心價值在於增強企業運營韌性，透過建構國內外互聯、互通的燈塔體系，企業不僅能夠快速適配各種建置要求，還能夠同步提升全球供應鏈管理和生產效率，進而有效應對企業跨國經營所面對的各種挑戰。

▲鴻海深圳觀瀾廠關燈實景。（圖／鴻海提供）

另外，針對鴻海觀瀾廠表現，WEF也給予極高的正面評價：「為了履行消費電子行業的碳中和承諾，觀瀾廠採用AI、物聯網和其他4IR技術來優化材料回收、追蹤即時碳足跡並創新流程以實現永續發展。使範疇三排放量減少了42%，範疇一和二排放量減少了24%，且將可回收材料的含量增加到55%至75%。」

鴻海觀瀾廠可持續燈塔項目負責人吳彥儒表示，透過先進技術的導入，生產品質及可持續性得以兼顧。舉例來說，在陽極氧化過程中，雖然採取水和酸循環流動的方式可以減少排放，但卻給品質和製程穩定性帶來挑戰；AI等先進案例的應用，即確保營運效率和環境管理的同步提升。

以AI為核心的技術創新，已經成為鴻海推動永續發展戰略的重要支撐。觀瀾廠推進過程建模和物聯網支撐的碳足跡優化、AI驅動和永續循環的陽極工藝、金屬屑價值鏈中回收利用的精益改進等先進案例，已成為各類生產事業提質增效、節能降碳的利器。

「燈塔工廠」稱號是由世界經濟論壇透過多項嚴謹指標評選產生，獲選者即代表全球智慧製造和數位化運營的最高水準。鴻海科技集團繼深圳龍華（2019年1月）、武漢（2019年9月）、成都（2021年3月）、鄭州（2021年9月）、深圳觀瀾（2023年1月）、桃園南青廠（2023年12月）獲得肯定後，越南廠及觀瀾廠拿下第7座燈塔工廠及第1座可持續燈塔工廠。

關鍵字： 鴻海燈塔工廠AI數位轉型永續

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