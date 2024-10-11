▲GWO Safety & Training Forum and Awards 2024由該組織執行長Jakob Lau Holst頒發「GWO亞太區最佳團隊」獎項予台灣風訓公司蔡明格總經理。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司轉投資事業台灣風能訓練公司以培育在地風電人才為核心，引進國際風能組織(GWO)訓練模組，今年更首度榮獲「GWO亞太區年度最佳團隊」，訓練品質深受國際青睞。台灣風訓公司為持續優化訓練環境，已向英國購置造浪系統，最快將於今年第四季亮相，打造海上情境訓練泳池，增加訓練互動並強化訓練學員海上求生相關知能。

國際風能組織今年10月8、9日於美國奧蘭多舉辦GWO Safety &Training Forum and Awards 2024論壇，台灣風訓公司由蔡明格總經理代表與會，該公司已三度入圍，本年度首次榮獲「GWO亞太區年度最佳團隊」殊榮。

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蔡明格表示，台灣風訓公司成立初衷是以人為本，支持台灣在地人才進入離岸風電產業，致力於離岸風電人才培育，非常榮幸能夠獲得「GWO亞太區年度最佳團隊」國際獎項的肯定。

台灣風訓公司為讓參訓學員可實地感受離岸風電現場情境，位於台中港之訓練中心設有22米高空訓練塔及6米深水訓練池，並已導入GWO安全及技術等超過24項訓練模組，成立至今已培訓超過3000名風電技師，2020及2021年GWO發證數亞洲第一。

為進一步優化訓練環境，台灣風訓公司向英國設備商購置泳池造浪球，預計今年第四季完成安裝，屆時訓練池將具備造風、雨、浪等海上情境模擬功能，為離岸風電技師、海事工程，以及救難人員提供擬真的訓練環境，加強人員求生技能以提升現場作業安全目標，也期待與其他海事相關業者及單位合作開辦其他類型之海事安全及訓練課程。

台灣風訓公司除提供GWO訓練課程外，亦為Nautical Institute認證之船舶動態定位系統操作員(DPO)訓練機構以及國內職業訓練機構，另與各風電業者合作開辦如救援演練、裝備檢驗、手工具操作等客製化訓練課程，致力打造一站式訓練服務。