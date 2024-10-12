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美超微、富士通戰略合作　共開發液冷資料中心解決方案

▲▼美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

▲美超微共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

富士通與美超微（Supermicro）宣布雙方將在技術領域及業務方面建立長期戰略合作，共同開發並推出一款將搭載富士通「FUJITSU-MONAKA」Arm 架構處理器的平台，此高效能與高能效平台預計於2027年正式推出。此外，兩家企業亦將攜手開發液冷系統，適用於高效能運算、生成式 AI，以及新一代綠色資料中心。

Supermicro總裁暨執行長梁見後表示：「Supermicro很高興能與富士通達成戰略合作，以提供高效能、高能效，以及成本最佳化的頂尖伺服器與解決方案。為了支援多元工作負載，這些系統將進行最佳化，其應用範圍包括AI、高效能運算、雲端以及邊緣環境。為了使科技對環境的影響降至最低，雙方企業將聚焦在採用節能架構的綠色IT設計，例如液冷機架級隨插即用（PnP）技術。」

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隨著AI應用範圍持續提升，資料中心產能需求也飆升至供不應求的程度，而最艱鉅的挑戰包括有效率地解決不斷上升的耗電量。Supermicro在液冷技術方面的創新使自身成為當今液冷解決方案的領先企業。本次戰略合作其中一項重點即為將富士通和 Supermicro的技術進行結合，進一步開發機架級液冷解決方案。

富士通與Supermicro將匯聚雙方技術以及世界級全球影響力，提供領先市場的伺服器產品組合。Supermicro的建構組件與伺服器設計技術能夠迅速打造、驗證各式各樣的伺服器。這些伺服器能運行AI/高效能運算的特定工作負載，也適用於通用類型的運算領域，並支援於從雲端資料中心到邊緣應用的部署。

此外，透過整合富士通的頂尖「FUJITSU-MONAKA」處理器，兩家企業將一同實現卓越的效能與能效，同時也追求高可靠性、安全性、易用性，以及廣泛的軟體相容性，使客戶能實現綠色AI基礎架構的部署。FUJITSU-MONAKA是一款以Arm 指令集架構為基礎的處理器，採用先進的2奈米技術，預計於2027年正式上市。運用於FUJITSU-MONAKA的這項新技術，是基於日本新能源產業技術綜合開發機構（NEDO）資助的計畫成果。

本次的戰略合作也包括富士通的子公司Fsas Technologies Inc.，此公司將結合Supermicro的GPU伺服器產品，以及適用於資料中心運營業商和企業的部署支援服務，向全球提供以AI平台為基礎的生成式 AI 解決方案。

富士通副總裁、技術長暨產品長Vivek Mahajan表示：「富士通與Supermicro本次的戰略合作是突破性的一步，將會加速綠色運算的創新。透過整合雙方的技術，我們將打造高效能、高能效的AI系統基礎架構，推動AI與數位轉型（DX）的進化。」

作為資訊與通訊技術服務和資料中心基礎設施的供應企業，富士通和 Supermicro一致將推廣綠色 AI 基礎架構視為優先要務，進而降低資料中心所帶來的耗電量和環境影響。

關鍵字： 美超微

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