10大人氣ETF一表看！00919股民破百萬　3檔月配型今年來績效為負

▲台股今天上漲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股ETF受投資人追捧，《ETtoday新聞雲》觀察，受益人前10大ETF中，季配型國泰永續高息（00878）、元大高股息（0056）與群益台灣精選高息（00919）等3檔受益人都超過百萬，其中0056、00919是「唯二」單周新增人數超過萬人以上的標的，而3檔月配型高息ETF年初至今績效都出現負數，值得投資人注意。

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依集保資料顯示，00919近19周受益人數皆為成長，以6月28日統計單周新增人數超過3萬人漲勢最猛，其後幾周持續增溫，最近一周受益人增加1萬2359人，至10月11日股東人數正式衝破百萬大關，成為台股ETF中，人數第3大。

而季配息00878、0056受益人各為144.97萬與116.83萬人，雖然都比00919多，但00878最近一周受益人買加6696人，不如0056與00919皆增逾萬人，導致3檔ETF人氣差距縮小。

另外，e添富資料顯示，受益人前十大的ETF中，月配息產品今年來績效偏弱，其中月配始祖復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）與統一台灣高息動能（00939）今年來績效皆為負數，投資人需要特別留意。