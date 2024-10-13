ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

10大人氣ETF一表看！00919股民破百萬　3檔月配型今年來績效為負

▲台股今天上漲。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股今天上漲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股ETF受投資人追捧，《ETtoday新聞雲》觀察，受益人前10大ETF中，季配型國泰永續高息（00878）、元大高股息（0056）與群益台灣精選高息（00919）等3檔受益人都超過百萬，其中0056、00919是「唯二」單周新增人數超過萬人以上的標的，而3檔月配型高息ETF年初至今績效都出現負數，值得投資人注意。

▲▼人氣ETF統計。（圖／ETtoday製表）

[廣告]請繼續往下閱讀...

依集保資料顯示，00919近19周受益人數皆為成長，以6月28日統計單周新增人數超過3萬人漲勢最猛，其後幾周持續增溫，最近一周受益人增加1萬2359人，至10月11日股東人數正式衝破百萬大關，成為台股ETF中，人數第3大。

而季配息00878、0056受益人各為144.97萬與116.83萬人，雖然都比00919多，但00878最近一周受益人買加6696人，不如0056與00919皆增逾萬人，導致3檔ETF人氣差距縮小。

另外，e添富資料顯示，受益人前十大的ETF中，月配息產品今年來績效偏弱，其中月配始祖復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）與統一台灣高息動能（00939）今年來績效皆為負數，投資人需要特別留意。

關鍵字： ETF0091900929005000878

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

錄取率7.35%！逾萬人今搶油電糖水4大國營事業826職缺　起薪44K

錄取率7.35%！逾萬人今搶油電糖水4大國營事業826職缺　起薪44K

經濟部所屬事業機構113年新進職員甄試今(13)日在台北、台中、高雄、花蓮4個考區共15個考場同時舉行初試，總計21662人報考，首節考試11238人到考，到考率51.88%；預計錄取826人，平均錄取率僅約7.35%，競爭激烈。

2024-10-13 11:17
金金併難題多　專家曝「股臨會贊成、金管會緩議」有前例

金金併難題多　專家曝「股臨會贊成、金管會緩議」有前例

「新新併」邁出第一步。新光金、台新金兩家金控今日召開股東臨時會，雙雙通過合併案。新光金股東臨時會，普通股以72.29%通過與台新金合併，股東出席比率為85.63%。在新光金通過新新併之前，台新金股東臨時會也已完成投票表決，最後以投票股權數的92.76%，通過合併案。

2024-10-13 10:38
10大人氣ETF一表看！00919股民破百萬　3檔月配型今年來績效為負

10大人氣ETF一表看！00919股民破百萬　3檔月配型今年來績效為負

台股ETF受投資人追捧，《ETtoday新聞雲》觀察，受益人前10大ETF中，季配型國泰永續高息（00878）、元大高股息（0056）與群益台灣精選高息（00919）等3檔受益人都超過百萬，其中0056、00919是「唯二」單周新增人數超過萬人以上的標的，而3檔月配型高息ETF年初至今績效都出現負數，值得投資人注意。

2024-10-13 10:28
大巨蛋演唱會、賽事「門票優惠有撇步」！信用卡高回饋一次看

大巨蛋演唱會、賽事「門票優惠有撇步」！信用卡高回饋一次看

台北大巨蛋開放使用後，先是掀起一波棒球熱，天王周杰倫、天后張惠妹更接連宣布將於12月首度「攻巨蛋」舉辦演唱會，讓許多民眾都想進場一睹偶像風采；運動賽事熱度也不遑多讓，中華職棒季後賽競爭白熱化、世界棒球12強（WBSC）也已開始售票，還有職籃新賽季開跑。

2024-10-13 06:00
台灣首例！　東生華體液次世代基因檢測通過衛服部核准

台灣首例！　東生華體液次世代基因檢測通過衛服部核准

東生華 (8432) 在次世代基因檢測（NGS）領域，今年8月台灣首篇液態切片（胸水）研究成果成功發表於國際期刊，在10月也成功獲得台灣衛生福利部核准，成為首例通過「實驗室開發檢測與服務」（Laboratory Developed Tests and Services, LDTs）的液態切片（體液）NGS 基因檢測。

2024-10-13 06:00
乾杯Q3營收寫同期次高　聯發國際9月營收月增7％

乾杯Q3營收寫同期次高　聯發國際9月營收月增7％

受惠中秋節慶效應，乾杯（1269）9月營收較上月成長逾2％，單月、單季、前3季合併營收都寫同期次高，Q4持續展店、推出新品迎旺季；手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」母公司聯發國際（2756）9月營收則受惠新品牌UG樂己加持，較上月成長7％，Q4將拓至海外，預計會於馬來西亞開出UG樂己首店。

2024-10-13 06:00
找嘸人！　勞動部：全台6.6萬個職位逾半年補不到人

找嘸人！　勞動部：全台6.6萬個職位逾半年補不到人

台灣少子化現象帶來缺工潮，勞動部近日釋出首份產業缺工試查報告，今年7月底止，全台約有6.6萬個職缺超過半年找不到人，其中缺工數最多產業為製造業2.1萬個。

2024-10-12 16:28
輝達Blackwell晶片未來1年被訂光　黃仁勳指明年出現「有意義」成長

輝達Blackwell晶片未來1年被訂光　黃仁勳指明年出現「有意義」成長

根據外媒《Business Insider》報導，摩根士丹利（Morgan Stanley、以下簡稱大摩）分析师Joseph Moore在與輝達（NVIDIA）經營團隊會面後表示，輝達下一代GPU晶片Blackwell的生產正在「按計劃進行」，且未來12個月左右的供應已經售罄；輝達首席執行官黃仁勳（Jensen Huang）還透露明（2025）年將出現有意義的增長。

2024-10-12 13:00
輝達VS.安謀CEO對談　黃仁勳曝「深度提問推理」招募對的人

輝達VS.安謀CEO對談　黃仁勳曝「深度提問推理」招募對的人

安謀（Arm）推出Podcast節目，由執行長哈斯親自主持，首集邀請輝達執行長黃仁勳對談。兩人從用人、抉擇、聊到演講技巧。黃仁勳說自己用人不側重面試、更重背景調查，且會提出深度問題瞭解對方如何推理。

2024-10-12 10:30
股票變壁紙！2檔確定下市　7萬股東血本無歸

股票變壁紙！2檔確定下市　7萬股東血本無歸

台灣2間上市櫃公司廷鑫（2358）、昶虹（2443），因無法如期在8月14日交出第2季財務報告，面臨下市櫃命運。怎料，證交所9日宣布，昶虹確定在11月19日起終止上市，廷鑫也確定在11月18日下市，股票瞬間變成廢紙，估計約有超過7萬股東受到影響。

2024-10-12 10:06

讀者迴響

熱門新聞

找嘸人！　勞動部：全台6.6萬個職位逾半年補不到人

股票變壁紙！2檔確定下市　7萬股東血本無歸

大巨蛋演唱會、賽事「門票優惠有撇步」

黑悟空將推出DLC！顯卡廠盼遊戲續熱

老舊海岬型船起死回生　中國船東瘋狂從拆船廠手中「搶船」

抽中賺4.2萬元！「緯創小金雞」全景軟體今起申購

10大人氣ETF一表看！00919股民破百萬　3檔月配型今年來績效為負

台積電再破千元！　專家點名4檔ETF「順風爽賺」

鴻海AI加持股價翻倍　一文重新認識代工龍頭

跨時代傳承「越早規劃越好」　最適解方 4大步驟

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366