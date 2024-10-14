漢翔與龐巴迪合作逾20年　4度獲頒鑽石供應商

▲漢翔民用事業處處長張朝枝(左)、龐巴迪公司執行副總Éric Filion(右)。（圖／漢翔提供）



記者廖婕妤／台北報導

漢翔（2634）為世界航空產業的重要供應鏈，自開始參與CL3500後機身段的研發及製造，與龐巴迪的合作迄今已逾20年，今（14）日宣布第4度獲龐巴迪評選為2023年鑽石供應商，表現持續受國際客戶的肯定。

漢翔表示，自開始參與CL3500後機身段的研發及製造，與龐巴迪的合作迄今已逾20年，該機型為龐巴迪最暢銷機種，本次獲選鑽石供應商的產品為CL3500商務客機之後機身、垂直尾翼、水平尾翼、昇降舵及方向舵等主結構組件；一方面肯定漢翔的傑出表現，另一方面也強化雙方長期的合作夥伴關係，為疫情後逐漸復甦的航空產業注入一劑強心針。

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龐巴迪自2018年起，每年11月舉辦鑽石供應商評比活動，隔年評選表現傑出供應商為鑽石供應商，漢翔於2023年以優異的產品績效與整體競爭力，於上千家供應商中脫穎而出，第4度成為「鑽石供應商」，也是唯二獲獎的飛機結構製造供應商。

此外，漢翔指出，公司獲國際夥伴的肯定還不僅於此，另一重要客戶、來自英國的發動機大廠，也在今年陸續頒發「高效能團隊證書」，以及「年度最佳進步獎」給漢翔，表彰漢翔能夠配合客戶需求，提供持續精進的服務品質，並準時交付優質產品。來自客戶的多項肯定，對於未來業務合作具有深化布局、互惠互利的穩定發展效益。