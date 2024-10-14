台股反彈「3檔機器人飆漲停」！緯穎拉半根大漲110元　衝上2005元

▲台股開盤後一度下跌百點，隨後翻轉走揚。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

中共對台軍演，影響市場信心，使台股14日開盤後一度下跌百點，但隨著權值股領軍，大盤翻揚站上23,015.55點。值得注意的是，緯穎（6669）大漲110元衝上2,005元，漲幅逾5.8%；另像機器人概念股陽程（3498）、瀧澤科（6609）、聯策（6658）皆亮出漲停。

觀察科技股，鴻海（2317）盤中小跌1.5元，跌幅0.75%，暫報198元；AI伺服器概念股廣達（2382）上漲1元，暫報283元、緯創（3231）下跌0.5元，暫報108元，皆在平盤附近震盪；緯穎更是大漲110元，最高來到2,005元，漲幅逾5.8%。

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在機器人概念股中，還有3檔受投資人矚目。研發自動化裝置的陽程，近期營運也表現亮眼，9月營收2.08億元、年增高達147.81%，早盤以62元開出後，衝上漲停價66.4元，漲幅9.93%；精密工作機器製造的瀧澤科，也隨著全球工具機的需求推升營運，9月營收4.26億元、年增106.05%受矚目，早盤以90.2元開出，攻上漲停價94.4元，漲幅9.9%。

此外，聯策則呈現漲跌幅度猛烈，早盤以75.7元開出，一度走跌至72.9元，接著在早上10時40分左右，股價翻轉向上，一路上漲並亮出漲停價82.5元，儘管目前已收斂漲勢，漲幅仍維持8.6%，暫報81.5元。