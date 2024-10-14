力積電與日本合作破局　SBI社長氣炸引論語痛罵「極度沒信用」

▲力積電和SBI合作破局，SBI社長北尾吉孝（右）發文控訴力積電不誠實。（圖／翻攝北尾吉孝臉書）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工大廠力積電（6770）和日本SBI Holdings合作日前宣告破局，力積電當時也表示，破局原因是因為沒有主導性，也有違法疑慮，不過今日SBI控股公司社長北尾吉孝在臉書發文痛罵力積電反覆無常、不誠實，更引用論語「民無信不立」控訴力積電。

北尾吉孝表示，SBI迄今為止與眾多公司建立了合資企業，並使其成功。然而，在半導體領域的合資企業此次卻不得不解消合作關係，他認為能在深受重傷之前解除這一關係，正是天意。

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北尾吉孝指出，回想過去也曾解除合作過兩個合資企業。一個是與美國的Sonnet Financial公司合作成立的外匯銀行，另一個是與雷曼兄弟證券合作成立的e-Bond證券公司，但正如青木寅雄所說「不要走在世代的前面，至少要半步前進」，預見性與商業之間的關係始終是個難題。這兩個合資企業在當時的市場環境下都過於超前，最終SBI在缺乏成功的情況下做出了解散的決定，但當時雙方都進行了充分的討論。而此次，儘管SBI做出了大量的讓步，卻以幾乎單方面的方式不得不走向解散，這是第一次。

北尾吉孝表示，SBI向對方詳細說明了日本政府的補助金條件，然而現在卻說因為台灣法律無法承擔風險，真讓人感到驚訝。回顧先前的合作備忘錄，他再次感受到力積電在資本承諾方面的反覆無常，實在不夠誠實。

北尾吉孝怒控，無論何事，「民信無不立」，所以他非常感謝沒有與這樣的公司合作。然而，在這件事上，經濟產業省及許多國會議員以各種形式提供了支持。此外，宮城縣的村井嘉浩知事和當地民眾也寄予了厚望。在這樣的情況下，為何力積電店能夠如此踐踏別人的心意，實在讓人難以置信。

北尾吉孝更怒嗆，通常情況下，他會認為這樣也好，並迅速調整心態，但看到力積電的新聞稿等後，他對那些為這一項目付出了誠心誠意努力的人感到十分歉意，因此寫下了這篇文。