全球鋼鐵需求回溫！世界鋼鐵協會：明年鋼鐵需求量年增1.2%

▲世界鋼鐵協會理事會預期今、明兩年全球鋼鐵需求力道正逐漸回溫。（圖／中鋼提供，資料照）

記者楊絡懸／台北報導

世界鋼鐵協會理事會發布全球短期鋼鐵需求預測報告，2024年全球鋼鐵需求量為1,750.9百萬噸，2025年需求預測為1,771.5百萬噸，年增1.2%，較今年增加2,060萬噸。

全球經濟除了中國之外已展開韌性，通膨淡化、政府擴大支出支撐經濟。世界鋼鐵協會表示，2024年高利率高通膨環境已開始降溫，各國政府開始加強支出力道，建築業動能加溫，預期今、明兩年全球鋼鐵需求力道正逐漸回溫，2024、2025年中國以外鋼鐵需求將增加1,080萬噸（年增1.2%）、2,930萬噸（年增3.3%）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中國因建築用鋼需求不振、製造業外銷逢各國反傾銷圍堵影響，2024年鋼鐵需求預測下修2,690萬噸。但近期中國政府加強政策寬鬆力度，資金面帶動國內建築需求初見好轉，政策效果能否延續攸關整體鋼鐵需求後市復甦。

世界鋼鐵協會指出，2024年全球鋼鐵需求預測為1,750.9百萬噸、年減0.9%，較2023年需求減少約1,610萬噸。中國以外的鋼鐵需求穩健復甦，尤其南美洲、東協、印度等新興經濟體，受益於高利率環境逐步退場，汽車為首的製造業需求估將回溫，且政府擴大支出帶動建築業需求，加上資金面引領投資需求復甦，鋼鐵需求展現韌性。

展望2025年，世界鋼鐵協會認為，鋼鐵業將保持成長動能，需求預測為1,771.5百萬噸、年增1.2%，較今年再成長2,060萬噸，中國之外全球鋼市展望正向，復甦力道增強，尤其風電、太陽能等綠色產業預計貢獻1,400萬噸以上需求成長，為主要動能來源之一。

世界鋼鐵協會認為，中國寬鬆貨幣政策發酵，資金流入刺激近期鋼市強勁復甦；但政策力道能否延續，景氣是否回升、空屋及爛尾樓去化速度等，將成為影響未來中國鋼鐵需求的關鍵因素。此外，地域政治風險、各國選舉及碳中和推動進程，推估是今、明兩年全球鋼市的主要不確定因素。