台積電市值逼近1兆美元　超車波克夏登全球第8

▲台積電示意照。（圖／ETtoday資料照）
文／中央社
台積電美國存託憑證（ADR）14日盤中創下新高，達194.25美元，終場漲勢收斂，收在192.21美元，上漲1.4美元，市值攀升至9968億美元，超越波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）的9924億美元，躍居全球第8。
台積電將於17日召開線上法人說明會，市場預期台積電可望釋出正面訊息，預估在蘋果（Apple）、聯發科、高通（Qualcomm）、超微（AMD）及輝達（NVIDIA）等客戶訂單挹注下，台積電第4季營收可望續創新高。
此外，人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）對於先進製程和先進封裝需求強勁，加上漲價效應，台積電明年營運可望持續強勁成長。
台積電營運前景看俏，吸引市場資金湧入卡位法說會行情，推升台積電ADR和股價走高，台積電ADR於14日盤中創下194.25元新天價，終場收在192.21美元，據Companiesmarketcap統計，台積電市值攀升至9968億美元，超越波克夏的9924億美元，躍居全球第8。
台積電今天盤中股價達1070元，上漲25元，逼近歷史最高價1080元，市值攀升至新台幣27.74兆元，貢獻大盤202點。
讀者迴響