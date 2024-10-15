台電包商引進移工輸配電？　勞動部：未取得指定證照不行

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

針對媒體報導電業工作將比照營造業，開放包商引進移工補充人力，勞動部今（15）日表示，目前電網建設等配電外線公共工程，本來就已開放可依規定申請聘僱移工從事基層體力工作，但未取得配電輸電線路或電纜裝修證照前，不得從事相關技術工作。

勞動力發展署說明，現行承接政府公共工程的包商，若單一公共工程金額達1億元或有兩個5千萬以上的公共工程，且工期超過1年6個月，即可申請移工，台電配電外線工程屬政府公共工程，同屬已開放引進移工適用範圍，並無媒體報導擴大開放移工政策之說。

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勞動部強調，除了優先協助媒合本國勞工及鼓勵透過產學合作延攬技職體系人才外，因該工作屬於需要具備專業技術能力或取得專業證照的中階技術人才，建議台電公司可考慮針對具有語言溝通能力的既有資深移工，輔導培訓其電業知識及訓練，待其考取證照方能從事配輸電相關工程業務。

勞動部補充，為協助配合台電公司配電外線工程之資深移工未來考證需求，已規劃於114年全國技能檢定增加「配電線路裝修」、「配電電纜裝修」、「輸電地下電纜裝修」、「輸電架空線路裝修」等4職類，提供檢定學科加列外語（英語、泰語、越南語、印尼語）輔助，將可便利新住民、僑外生及資深移工參加技術士證檢定。