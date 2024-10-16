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年少叛逆進監獄　爸媽投資1000萬成微電商老闆

圖、文／CTWANT

「創業真的不怕晚，只怕沒有決心，像我失敗過好幾次，直到31歲成立K.C WIN-WIN才終於熬出成績。」台北市化妝品商業同業公會理事長蔡耀億的兒子，微電商品牌K.C WIN-WIN創辦人蔡涵任（任老闆），在信義區總公司接受CTWANT記者專訪時，看似輕鬆地笑著說。 

走過年少時期的叛逆，蔡涵任現在是微電商品牌K.C WIN-WIN的創辦人，且持續拓展事業。（圖／記者黃耀徵攝）

▲走過年少時期的叛逆，蔡涵任現在是微電商品牌K.C WIN-WIN的創辦人，且持續拓展事業。（圖／CTWANT提供，下同）

明年就要40歲的蔡涵任打扮時髦，著一身西裝，標準的外貌一族，但他曾是父親眼中「不務正業」的囡仔。他向CTWANT記者坦言，「我爸很認真工作，小時候家庭狀況不太差，那時我很叛逆，和周遭朋友聚在一起，就有接觸到毒品。」

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「一開始只有吸毒，吸到沒錢所以開始販毒，最後免不了牢獄之災。」蔡涵任從未忘記，「那裡面的世界是你沒有辦法逃避的。」「今天如果你跟同事有不愉快，下班後就回家，還有可以不用面對的時候，可是在牢裡遇到事情一定要面對。」

牢裡的日子，就是社會大學。「說真的，那就是一個比較野蠻的世界，要如何跟別人溝通、讓大家服你，是我在裡面學到的一堂課。」「很多人認為有這樣的經驗會很自卑、會找不到工作，但那都是在騙自己，只要有心就可以做。」蔡涵任有修到學分。

出獄後到當兵前，「有很長一段時間我都去夜店，爸媽也很擔心我。」蔡涵任後來收到兵單去當兵，退伍後就找工作，「我當時做了很多工作，擺過地攤、賣過寵物衣服、開過餐廳，但是都失敗。」

28歲那年，蔡涵任回到父親公司，「我就是朝九晚五，每天幫他包貨，然後月領3萬元。」就這樣過了約莫2年，他突然醒悟，「我發現再這樣下去，10年、20年以後我就會變成我爸，坐他現在的位子，那不是我要的。」

台北市化粧品商業公會理事長蔡耀億（左起）為蔡涵任父親，蔡涵任也誤打誤撞和父親走上同一個產業。（圖／報系資料照）

▲台北市化粧品商業公會理事長蔡耀億（左起）為蔡涵任父親，蔡涵任也誤打誤撞和父親走上同一個產業。

2015年，30歲的蔡涵任人生走到轉捩點，他決心創業，打算前往中國發展，「那時想先去中國洗碗、洗盤子，沒想到我爸突然電話打來說當選化妝品商業公會理事長，當時政府在推南向政策，我爸說不然你也去。」

蔡涵任抓住南向機會，「我說服爸媽投資1千萬後，便率領20多家國內化妝品公司到新加坡參展，結果到新加坡一年賠了850萬。」最後，他趕緊停損回台灣，「我不敢說剩下150萬，只能一心找出賺錢的方式。」

南向碰壁之際，蔡涵任接獲一間中國公司上門要求代工化妝品，便飛往中國，「中國那位朋友就19歲，開一台勞斯萊斯來接我，還教我『微電商』行銷化妝品的模式。」他如獲至寶，趕緊尋思要賣什麼。

勤跑夜店的蔡涵任，「看到」很多女生因為熬夜、睡眠不足，看起來疲憊或氣色不佳，因而想到能讓使用者看起來比較有精神的「熬夜霜」，想出產品定位後，「透過我爸在公會認識很多做化妝品的長輩，請他們提供我產品。」只是連他都沒想到，「這款『熬夜霜』在微電商模式操作下，居然熱賣，3天賣掉3千瓶。」

腦筋動得快的蔡涵任趕緊將爆款的熬夜霜打出品牌，「K.C WINWIN」就此誕生，他解釋「Keep on Creating持續美好，創造雙贏。」如今，年營收已上看3億元，K.C WINWIN也擴大為「億元資本集團」。回首創業路，「其實真的很害怕，當時想說欠850萬跟欠1千萬其實是一樣的概念，那就只能豁出去。」蔡涵任就是咬牙拚了。

曾令父親最頭痛的蔡涵任，在復興商工學設計、華夏科大讀化妝品應用系畢業後「我25歲就跟我爸講新行銷模式，他說這種是不務正業，事隔多年後，發現我的模式是對的。」他不願當接班的第二代，卻因緣際會走上和父親同行的創業路。

從熬夜霜起家的K.C WINWIN，如今擴大為「億元資本集團」，並持續帶來新產品。（圖／翻攝自K.C WINWIN臉書）

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