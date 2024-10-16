當沖降稅延3年闖關！立委批「特效藥當保健品吃」　要設落日

▲左起財政部長莊翠雲與台北101董事長賈永婕。（圖／記者陳煥丞攝）

記者巫彩蓮／台北報導

當沖證交稅從千分之3，減半降至千分1.5將於今年底到期，立法院財委會今審查當沖降稅再延長。財政部長莊翠雲表示，財政部、金管會已達成共識再延長3年，惟立委郭國文認為當沖證交稅應用「落日條款」，不能把「特效藥當保健品吃」。

立委郭國文建議，當沖證交稅減半要有「落日條款」，不能一直把「特效藥當保健品吃」，制度優惠的是外資跟政府，外資當沖比率從7%提高至30.7%。

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立委王鴻薇說，她是少數反對當沖降稅，這樣稅制不斷延長下去就10年？反問何不直修法，如今台股日均量已經從2000億、3000億成長4000億，還要用當沖降稅刺激量能嗎？

金管會副主委陳彥良表示，當沖降稅自2017年4月28日實施後，截至2024年8月底，日均成交值增加為2952億，相較2016年日均值987億，成長近2倍。台股指數自實施至今年9月底，集中市場加權指數及櫃買指數分別上漲125%、102%。

莊翠雲指出，目前我國上市（櫃）公司獲利情形，台股市場交易制度及流動性已獲大幅改善，當沖延長期限不宜較前3次（1年、 3年8個月、 3年）更長。考量國際地緣政治風險升溫、國際經濟情勢，延長降稅措施3年較能即時因應資本市場變化，適時滾動調整。