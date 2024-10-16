外銷訂單減少　玻璃加工廠近400人放無薪假

▲無薪假人數略減。（示意圖／記者李毓康攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部今（16）日公布最新一期無薪假，實施人數共5084人，家數為279家，與上期相比增加379人、減少23家，勞動部表示，主要增減還是在製造業，有1家玻璃加工廠因為外銷訂單減少，新增近400人放無薪假；花蓮地區受到0403地震影響也讓未恢復，後續持續觀察。

據資料顯示，本期實施家數最多為製造業150家，其次為批發零售業51家、住宿及餐飲業29家；實施人數最多為製造業3905人，其次是住宿餐飲業491人、批發及零售業445人。

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勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉說明，本期以製造業增加241人最多，其中在民生工業中，有一家玻璃加工廠因為外銷訂單減少，實施減班休息近400人，預計實施3個月、每月實施1-6天。

王金蓉指出，除了民生工業增加人數比較多之外，其他金屬機電工業、資訊電子工業、化學工業人數都有減少，所以增減下來製造業視增加241人。

王金蓉也提到，批發零售業增加58人、住宿餐飲業增加76人，主要都是花蓮0403震後尚未復原，都有小型事業單位增加一些，不過都是個別事業單位的狀況，可能有事業單位還在評估協商當中，後續會持續觀察。