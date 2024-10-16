月花44K「微富養自己」　妹子曝開銷表：喜歡現在的生活！網驚呆

▲原PO每月花44K養自己。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

在什麼都漲只有薪資不漲的年代，不少上班族淪為月光族，更別說要存錢，一名女網友分享「微富養自己」的每月開銷，保養、 醫美1萬3千元、假日約會、聚會1萬元等等，每月花費44K，很喜歡現在的生活，每當上班覺得累時，想著要變美、出去玩，就有幹勁繼續工作。

女網友在Dcard發文，「女生微富養自己一個月生活費要多少錢」，列出每月開銷明細，保養、醫美、保健食品13000元；假日約會、聚會、小旅行10000元；勞保、健保、勞退、各式保險5000元，以及孝親費7000元，總計44000元。她也補充，住在家裡，偶爾會在家吃飯。

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原PO透露，薪水沒有特別多，在不養小孩的前提下，可以過得滋潤，每月也要存錢投資，每當上班沒動力時，就會跟自己說「想不想要變漂亮？想不想出國玩？擔不擔心老了沒錢用？」然後又會幹勁滿滿，很喜歡現在的生活，所以會努力維持住現在的工作強度。

貼文曝光，網友分享自己的花費，「我差不多每月5萬，每個禮拜按摩舒壓1萬元、房租1萬、孝親費1萬、上下班計程車1萬、飲食1萬」、「自己住，單身，沒小孩，不用孝親，三餐外食，晚餐偶爾自己煮，不喜歡國外旅遊，但休假會到處走走，一兩個月一次小旅行，平均1個月5萬至5萬2千元，年花費60-63萬左右」、「每個月3-4萬」、「真的差不多每個月開銷5萬，我薪水7-7.5萬」、「月花48K，列出來發現根本超過我月薪，只能說謝謝爸爸，我要當爸寶一輩子」。

不少人看到留言也驚呼，「現在的女生真敢花...難怪每次問存款對方都不太敢講」、「我會建議還是可以滋潤自己，但還是要有存款，未來有底氣也不怕自年紀大沒有錢」、「大叔我一年150萬，一個月開銷也不敢超過15K（不含房貸），難怪現在單身的女人多，過那麼好幹嘛交伴侶來影響生活」。