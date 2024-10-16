賈永婕101代言人！進立院喝百元礦泉水　揹12萬元名牌包

▲甫上任台北101董事長的賈永婕，16日首次到立院財委會接受質詢，是她個人上任後第一次立院處女秀，吸引眾多媒體拍攝。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台北101董事長賈永婕今（16）日赴立法院接受質詢，一身貴氣成為國會「嬌點」，《ETtoday新聞雲》直擊賈永婕在立法院財委會工作時藏巧思，豪飲1瓶要價百元的台北101造型礦泉水、揹著Dior包包，笑容可掬、態度親切，讓習慣犀利問政的立委態度也轉柔和。
▲立法院出現一瓶200元礦泉水，台北101董事長賈永婕攜入。（圖／記者陳煥丞攝）
賈永婕今日身穿白色上衣、粉紅色裙子，俐落中不失婉約，中場受訪被問到心情會不會緊張，是否有特別打扮過？她回應：「今天立委質詢，跟我想像狀況差不多，只是沒想到被點名到這麼多次。」
▲立法院財政委員會備詢椅子上出現Dior名牌包，主人是台北101董事長賈永婕。（圖／記者湯興漢攝）
根據Dior官網，賈永婕今日背的款式應為中碼Dior Oblique刺繡和小牛皮包包，售價約12萬元。
賈永婕幽默表示，如果沒被點，反而會有「寂寞」，對於立院質詢平常心看待，今天打扮就是上班正式穿搭。
▲甫上任台北101董事長的賈永婕，16日首次到立院財委會接受質詢，是她個人上任後第一次立院處女秀，吸引眾多媒體拍攝。（圖／記者湯興漢攝）
事實上，賈永婕本來表定要請假卻又趕回來，她表示，班機本來有點滿，但在她老公贊助下坐上頭等艙，因此可以搭飛機回來。
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