賈永婕101代言人！進立院喝百元礦泉水　揹12萬元名牌包

郭智輝喊菲律賓蓋電廠送電回台 今強調「台灣不缺綠電」

經濟部長郭智輝昨日表示，要在菲律賓蓋電廠，把綠電運回台灣供業者使用，外界關注成本、時程規劃等議題，對此，他今（16）日指出，現在這些問題都跳太快了，什麼時候蓋電廠還無法回答，目前都還沒跟AIT、業者討論過，還要時間具體討論，更強調「這跟台灣綠電夠不夠用是兩回事」。

賈永婕國會處女秀！自曝坐頭等艙飛奔回台 立法院驚艷

台北101董事長賈永婕今（16）日首度赴立法院財委會備詢，她自曝本來在美國芝加哥參加馬拉松怕會趕不回來，但在老公支持下特地坐頭等艙飛奔返台，今日上午6點落地，趕上9點立法院報告。

ASML爆雷刷26年來最大跌幅 3項利空拖累全球半導體股

半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）因為網頁技術性失誤，提前在台北時間今（16）日凌晨公告第3季財報，雖然營收、獲利表現優於市場預期，但AI復甦力道不足，公司就訂單數據、中國業務佔比、明年業績預測等3大分析都帶來壞消息，ASML周二股價表現刷26年來單日最大跌幅。

ASML爆雷！台積電跌35元至1035 指數跌逾390點失守23000

美股周二（15日）主要指數全盤皆墨，費城半導體重摔，台股今（16）日以下跌301.40點、22990.64點開出，跌勢擴大，指數重挫逾390點，23000點又失守，台積電（2330）下跌35元至1035元。

Uber Eats 想娶熊貓 勞動部發函公平會「表達反對」

Uber Eats想要併購foodpanda台灣外送事業，公平會仍在審議當中，勞動部長何佩珊今日表示，勞動部已正式發函文給公平會，表達「反對」併購案，要求決策前需知會勞動部。

台積電跌25元收1045 台股大跌281點來到23011點

由於美國股市表現不佳，台股也受到拖累，今（16日）台股開低走低，終場大跌281點來到23010.98點，跌幅1.21％，成交量4105.65億元。

野村攜手駿利亨德森 打造「3A級全天候組合基金」！11／4募集

全球股市震盪，對於投資人來說，研究投資組合該如何配置及買進賣出時點很不容易，還要篩選出表現符合期待的產品，需要花費非常多的時間與精力。野村投信16日宣布與駿利亨德森投資（Janus Henderson Investors）合作，攜手推出「野村全天候組合基金」，打造擁有4大獨家特色的3A級全天候組合，比多重資產型基金更加多元與分散，預定於11月4日起展開募集。

證交稅貢獻大！ 財長莊翠雲估今年稅收超徵千億

財政部長莊翠雲今（16）日在立法院財委會上指出，綜所稅、證交稅都已經達標，今年稅收達成預算沒有問題，初步保守估計超過預算出1000億元，要等10月營所稅全數入庫，屆時金額會更明確。

英特爾、AMD破天荒組團迎戰Arm！ 基辛格高喊「x86不死」

史無前例！為了應對來自Arm的強大挑戰，x86陣營兩大巨頭竟破天荒聯手，英特爾和AMD今（16）日共同宣布成立x86生態系諮詢小組，英特爾執行長基辛格更在主題演講中表示，有些人認為x86 時代已經結束了，但他要告訴大家，關於死期是被嚴重誇大了，x86還活著，而且還活得很好，也還正在蓬勃發展。

ASML財報暴雷「可能無關輝達」 外媒曝：兇手疑英特爾

由於 ASML 的財報比預期早一天公佈且暴雷，NVIDIA股價也因此下跌，不過根據外媒巴隆周刊報導，ASML 的報告指出晶片設備的訂單突然放緩，而外媒認為，晶片製造設備支出疲軟，最有可能的因素可能是英特爾，ASML 的業務趨勢可能與 NVIDIA沒有直接關聯。