永慶房屋贊助群英里重陽晚會！開席超過百桌「邀國宴名廚」讓長者品味高級料理

▲台北市大安區群英里辦公處攜手成功國宅中、西、南區管委會，在10月10日國舉辦重陽節晚會，席開超過百桌，邀請群英里內65歲以上長者齊聚一堂，享受國宴級饗宴。

財經中心／綜合報導

重陽節是祈福長輩長壽、傳達對長輩敬意的重要節日，今年重陽節正好也是台北市大安區成功國宅落成40周年，台北市大安區群英里辦公處便攜手成功國宅中、西、南區管委會，在10/10國慶日盛大舉辦重陽節晚會，席開超過百桌，邀請群英里內65歲以上長者齊聚一堂，享受國宴級饗宴，更安排爵士樂表演、旗袍走秀等精彩活動。「社區好鄰居」永慶房屋也沒有缺席！熱情提供帳篷服務贊助晚宴活動，陪伴千名長者度過美好夜晚。

聽音樂、看走秀歡慶重陽節 永慶陪伴長者逗陣呷飯

成功國宅由成功新村改建，今年迎來建立第40周年，不僅有2,290戶居民，且成功區民活動中心也建立在社區裡，提供的多樣化活動與服務，是群英里長者們重要的生活中心與活動據點，滿足長者們各種生活需求。

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▲永慶房屋與台北市建安國小校長蔡舒文(圖中) ，一起謝謝群英里的長者們奉獻一生，為社區建立宜居的生活環境。

大安區群英里辦公處每年都精心策畫豐富的重陽活動，鼓勵長者參與社交活動，今年的重陽節更以「感謝」為主軸，謝謝群英里的長者們奉獻一生，為社區塑造「敬老」、「護弱」、「環保」、「文藝」的文化，建立宜居的生活環境。里長石忠勝邀請國宴知名主廚張和錦招待千名長者，準備碧綠薑蔥焗明蝦、錦繡麻醬原鮑魚等10道國宴等級菜色，並客製化符合長者口味，讓長者吃得開心又健康。

里辦公室更安排群英爵士樂團演唱耳熟能詳〈愛拚才會贏〉、〈五月情意〉、〈上海灘〉等懷舊金曲，讓長者重溫美好的青春記憶，還有亞洲旗袍協會帶來精彩走秀演出，走秀的模特兒身穿各式各樣的旗袍，搭配精緻的配飾，散發獨特優雅的中華文化風格，讓長者們欣賞到美麗的旗袍，享受一場美學盛筵。

▲亞洲旗袍協會在群英里重陽晚宴上帶來精彩走秀演出，讓長者們享受一場美學盛筵。

台北市大安區群英里里長石忠勝表示：「為了慶祝重陽節和成功國宅成立40周年，我們準備精彩的晚會！除了樂團演出、優雅的旗袍走秀，還有國宴等級的辦桌佳餚，傳遞我們對長者尊敬。也感謝永慶房屋積極投入活動籌辦，贊助活動帳篷，讓晚會順利舉行，也讓長者感受社會溫暖關懷，有一個難忘又愉快的夜晚。」

▲台北市大安區群英里里長石忠勝(圖右)在成功國宅舉行重陽節晚宴，永慶房屋大安區資深店經理周鴻仁(圖左)熱情提供帳篷服務，陪伴千名長者度過美好夜晚。

永慶房屋大安區資深店經理周鴻仁表示：「身為社區好鄰居的永慶房屋，長期協助社區大大小小的活動，與社區居民建立深厚的感情，只要社區有活動需求，我們化身社區最佳的活動小幫手，提供人力、物資以及帳篷出借服務，讓長者多多參與鄰里活動，盡情享受銀髮人生。」

▲台北市大安區群英里辦公處準備趣味抽獎活動，由永慶房屋大安區資深店經理周鴻仁(圖右)代表贈送豪華禮品給幸運得主。