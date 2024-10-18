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永慶房屋贊助群英里重陽晚會！開席超過百桌「邀國宴名廚」讓長者品味高級料理

▲▼重陽節,成功國宅,群英里,長者,社區,國宴,永慶房屋,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲台北市大安區群英里辦公處攜手成功國宅中、西、南區管委會，在10月10日國舉辦重陽節晚會，席開超過百桌，邀請群英里內65歲以上長者齊聚一堂，享受國宴級饗宴。

財經中心／綜合報導

重陽節是祈福長輩長壽、傳達對長輩敬意的重要節日，今年重陽節正好也是台北市大安區成功國宅落成40周年，台北市大安區群英里辦公處便攜手成功國宅中、西、南區管委會，在10/10國慶日盛大舉辦重陽節晚會，席開超過百桌，邀請群英里內65歲以上長者齊聚一堂，享受國宴級饗宴，更安排爵士樂表演、旗袍走秀等精彩活動。「社區好鄰居」永慶房屋也沒有缺席！熱情提供帳篷服務贊助晚宴活動，陪伴千名長者度過美好夜晚。

聽音樂、看走秀歡慶重陽節　永慶陪伴長者逗陣呷飯
成功國宅由成功新村改建，今年迎來建立第40周年，不僅有2,290戶居民，且成功區民活動中心也建立在社區裡，提供的多樣化活動與服務，是群英里長者們重要的生活中心與活動據點，滿足長者們各種生活需求。

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▲▼重陽節,成功國宅,群英里,長者,社區,國宴,永慶房屋,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋與台北市建安國小校長蔡舒文(圖中) ，一起謝謝群英里的長者們奉獻一生，為社區建立宜居的生活環境。

大安區群英里辦公處每年都精心策畫豐富的重陽活動，鼓勵長者參與社交活動，今年的重陽節更以「感謝」為主軸，謝謝群英里的長者們奉獻一生，為社區塑造「敬老」、「護弱」、「環保」、「文藝」的文化，建立宜居的生活環境。里長石忠勝邀請國宴知名主廚張和錦招待千名長者，準備碧綠薑蔥焗明蝦、錦繡麻醬原鮑魚等10道國宴等級菜色，並客製化符合長者口味，讓長者吃得開心又健康。

里辦公室更安排群英爵士樂團演唱耳熟能詳〈愛拚才會贏〉、〈五月情意〉、〈上海灘〉等懷舊金曲，讓長者重溫美好的青春記憶，還有亞洲旗袍協會帶來精彩走秀演出，走秀的模特兒身穿各式各樣的旗袍，搭配精緻的配飾，散發獨特優雅的中華文化風格，讓長者們欣賞到美麗的旗袍，享受一場美學盛筵。

▲▼重陽節,成功國宅,群英里,長者,社區,國宴,永慶房屋,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲亞洲旗袍協會在群英里重陽晚宴上帶來精彩走秀演出，讓長者們享受一場美學盛筵。

台北市大安區群英里里長石忠勝表示：「為了慶祝重陽節和成功國宅成立40周年，我們準備精彩的晚會！除了樂團演出、優雅的旗袍走秀，還有國宴等級的辦桌佳餚，傳遞我們對長者尊敬。也感謝永慶房屋積極投入活動籌辦，贊助活動帳篷，讓晚會順利舉行，也讓長者感受社會溫暖關懷，有一個難忘又愉快的夜晚。」

▲▼重陽節,成功國宅,群英里,長者,社區,國宴,永慶房屋,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲台北市大安區群英里里長石忠勝(圖右)在成功國宅舉行重陽節晚宴，永慶房屋大安區資深店經理周鴻仁(圖左)熱情提供帳篷服務，陪伴千名長者度過美好夜晚。

永慶房屋大安區資深店經理周鴻仁表示：「身為社區好鄰居的永慶房屋，長期協助社區大大小小的活動，與社區居民建立深厚的感情，只要社區有活動需求，我們化身社區最佳的活動小幫手，提供人力、物資以及帳篷出借服務，讓長者多多參與鄰里活動，盡情享受銀髮人生。」

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▲台北市大安區群英里辦公處準備趣味抽獎活動，由永慶房屋大安區資深店經理周鴻仁(圖右)代表贈送豪華禮品給幸運得主。

關鍵字： 重陽節成功國宅群英里長者社區國宴永慶房屋永慶房市訊息永慶必知小常識

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