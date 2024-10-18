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全國最富里前五名「新竹縣市」包辦4里！坪數大、總價高成購屋首選

▲▼新竹,房價,最富里,永義房屋,生活環境,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房產集團提供）

▲最富「關新里」離竹科僅一公里，是較早期開發的區域，因此生活機能比重劃區好上許多。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

依據財政部發布的最新綜所稅統計專冊顯示，111年度全國最富里前5名，新竹縣、市包辦4名。永義房屋彙整過去兩年半，全台五大最富里房價資訊，除了緊鄰新竹市政府的大同里、台北市故宮旁的永福里交易量過低外，名列前五分別為新竹市「關新里」、新竹縣「中興里」及「東平里」，住戶不僅多與竹科有關，住宅也傾向於高品質社區，高總價、大坪數也成最富里里民喜愛的住宅條件。

東區「關新里」坪數大、總價高　一公里就到竹科上班
位居全台最富里第一名的新竹市東區「關新里」，中古屋平均成交總價達3,200萬元以上。永義房屋關埔家樂城加盟店長劉安輯指出，關新里緊鄰新竹科學園區，是較早期開發的區域，因此生活機能比重劃區好上許多。高級住宅社區加上距離園區近，又有公園綠地，街廓景觀看起來相當漂亮，一旁也有新莊車站，透過鐵路可直達高鐵站，吸引許多竹科中高階主管購屋族。

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劉安輯補充，關新里物件屋齡約10-15年左右，大坪數每坪平均單價約50-60萬元，20坪左右的小宅每坪均價則落在60-70萬元之間。當地擁有明星關東國小、光武國中的學區，不過當地居民大多負擔能力強，傾向於送孩童就讀私立貴族學校。此外，也因坪數較大，物件較少有出售的情況，市場上有出售幾乎都會被秒殺。

竹北「中興里」、「東平里」 生活清幽、近高鐵　居住品質高
最富里第三、五名的竹北市「中興里」、竹北市「東平里」，僅有一路之隔，中興里中古屋平均成交總價高達3,300萬元，而東平里中古屋交易量更有驚人的479件。永義房屋竹北高鐵京宸加盟店協理謝孟涓表示，受到竹科發展影響，竹北市是少數鄰近竹科屋齡在10年內的重劃區。緊鄰高鐵站、屋齡新，擁有河岸景觀、多個公園，大樓間棟距寬大、不擁擠等優勢，受到許多年輕的竹科主管青睞。

▲▼新竹,房價,最富里,永義房屋,生活環境,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房產集團提供）

▲竹北「中興里」、「東平里」最富里榜上有名，緊鄰新竹高鐵站、屋齡新、擁有河岸景觀，受到年輕竹科主管青睞。

謝孟涓說明，東平里坐擁河岸景觀、中興里屋齡較新，兩里各自有其優勢。每坪均價約45-55萬元，大坪數總價約在3,000萬元左右，許多喜愛環境清幽的主管階層會選擇在此購屋。值得一提的是，當地並無傳統市場，以高檔的生鮮超市為主，加上綠地多，讓周邊街廓看起來相對整潔，且鄰近高鐵站南來北往都方便，讓住宅的需求居高不下。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，在房價高漲、小宅盛行的年代，部分建商會興建坪數較大、總價相對較高的住宅，鎖定高收入的購屋族群，且通常社區也會特別注重周遭的生活環境。不過，也因為這類型的物件坪數大、總價高，若是位於優質地段、需求穩定的區域，市場釋出量有限，也讓價格獲得支撐，保值效果強。

▲▼新竹,房價,最富里,永義房屋,生活環境,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房產集團提供）

關鍵字： 新竹房價最富里永義房屋生活環境永慶房市訊息永慶必知小常識

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