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永慶數位與資訊團隊用AI聰明工作！用科技翻轉「購售屋體驗」領航台灣房產科技發展

▲▼就業博覽會,永慶房產集團,招募資訊與數位人才,房產科技,職場優勢,AI,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房產集團參與Cake 2024 Career Fair 持續招募數位與資通訊好手。（圖／永慶房產集團，下同）

財經中心／綜合報導

被譽為2024下半年規模最大的就業博覽會「Cake 2024 Career Fair」日前盛大舉行，吸引超過2萬名求職者入場。永慶房產集團也出席徵才活動，大舉招募資訊與數位人才，現場分享永慶職場優勢，釋出資訊企劃、數位行銷、UI/UX設計師、前後端開發、系統開發、數據分析師、AI工程師等多元職缺，獲得眾多求職者洽詢。而永慶打造工作和生活兩平衡的職場，更贏得求職者們的讚賞！

永慶不只是房仲業也是科技業！
永慶房產集團資訊企劃部協理呂學堯分享，在活動中，很多求職者好奇為什麼房仲產業會需要那麼多資通訊和數位人才？呂學堯指出，傳統的購售屋過程往往冗長費時，透過科技工具的幫助，不僅能夠大幅提升消費者的購售屋效率，更能提高房產資訊的透明和增加取得便利性，減少消費糾紛，促進公平交易。因此永慶房產集團自行培育數位與資訊團隊，開發各式房產科技。

呂學堯也說明，購售屋過程中涉及的服務場景相當多元，例如找房、賞屋、行情估算、房貸計算等等，不一樣的服務場景會需要不同領域的科技幫助。例如找房時利用永慶的「AI智能配對系統」，透過大數據和人工智慧，快速配對符合消費者需求的房屋；線上賞屋時使用「AI煥裝」服務，運用生成式AI幫助消費者率先掌握房屋可能的裝潢模樣，加速消費者的購屋決策。或是建置「房仲聯賣平台」，整合多種服務工具，幫助房仲經紀人提升工作效率。

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上述案例說明，不管是資訊企劃、前後端開發、UI/UX設計、數據分析到AI工程等資通訊領域的人才，都能在房產科技領域發揮所長。呂學堯表示，數位和資通訊人才是永慶持續創新、進步的動力之一，因此永慶不斷擴編數位與資訊團隊，迄今已經突破300人規模，自主開發各式各樣的科技工具，提供消費者和房仲經紀人更便利、高效率的科技工具，更引領台灣房產科技的發展。

▲▼就業博覽會,永慶房產集團,招募資訊與數位人才,房產科技,職場優勢,AI,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房產集團提供）

▲眾多求職者詢問永慶數位與資訊團隊的職缺和職場特色。

永慶用AI幫助夥伴取得工作、生活兩平衡
除了提供消費者和經紀人便利的房產科技，永慶數位與資訊團隊也運用AI技術，幫助團隊提升工作效率、減輕工作負擔。呂學堯分享，永慶很早就利用科技，將系統維運等例行工作自動化，讓夥伴把時間用在更寶貴的開發工作上。永慶近期更打造公司內部的生成式AI系統平台，讓開發團隊的成員都能運用AI聰明工作，達成工作與生活兩平衡的幸福職場。呂學堯表示，永慶講求工作生活平衡的職場，也吸引了很多追求生活品質的科技好手主動加入。

為了持續優化現有科技服務，並開拓更多房產科技創新機會，永慶房產集團持續擴大數位與資通訊團隊規模，釋出系統開發、前後端開發、數據分析、AI數據工程、數位行銷、產品企劃等多樣職缺。永慶歡迎各領域的數位與資通訊好手，一起加入永慶的大家庭，為房產科技創造更多可能。

永慶數位與資訊團隊人才招募：https://mps.yungching.com.tw/digital

關鍵字： 就業博覽會永慶房產集團招募資訊與數位人才房產科技職場優勢AI永慶房市訊息永慶必知小常識

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