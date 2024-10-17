黃仁勳皮衣「散熱」真相曝光！　會展業：演講全程溫控18度

▲南港展覽館為輝達創辦人暨執行長黃仁勳，設法將演講廳溫度降到18度。（圖／記者湯興漢攝）

記者張佩芬／台北報導

台灣會展產業蓬勃發展，會展業面對各國人士與業界領袖，都有「使命必達」的認知，南港展覽館主任羅明植透露，為了愛穿皮衣的輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳，演講會場冷氣全開，以達到該公司要求的18度低溫；台北國際會議中心主任蘇莉莉則指出，國際視網膜年會召開時碰上颱風，應主辦單位要求，該中心預先儲存3天的水，讓會議照常召開。

台灣有7個國際級會展場館，去年辦了7百場會展活動，產值已突破424億元，吸引超過13萬名外籍人士來台參展、觀展或出席國際會議，會展業面臨的問題林林總總，都需要事前縝密規劃，並有強大的臨場應變能力。

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羅明植透露，去年在台北國際電腦展打頭陣，進行keynote主題演講的黃仁勳，四季都穿黑色穿招牌皮衣，18度的冷氣溫度要求曾經讓南港展館相當頭痛，因為經濟部推動冷氣適溫運動，營業場所適溫26度±1，且展館出風口溫度最低僅達20度。

由於展覽開放前100位VVIP當中有當時的經濟部部長王美花，經過請示，經濟部指示「盡量配合」，結果是冷氣全開，且開到極限，順利完成演講活動。

▲國際視網膜年會期間，TICC特別替導盲犬設置戶外人工草皮便溺區。（圖／貿協提供）

2016年7月，全球26國近400名視障人士來台參加國際視網膜年會，會議第三天強烈颱風尼伯特來襲，由於有近兩百名與會人士是全盲，考慮更改行程困難，主辦單位要求會議照開，台北國際會議中心(TICC)事先儲存了3天的水，以避免碰上停水，電力部分則因有發電機並無疑慮。

當年TICC為了迎接這群「特殊貴賓」，做了4年的準備，耗資上千萬台幣打造無障礙空間，設計中菜西吃，提供一口餐，視障人士以一支叉子，叉到的食物正好是一口的量。另安排全體員工接受引導視障訓練，派員前往巴黎參加2014年該會在巴黎舉辦的年會，實地觀摩場地安排。

該中心邀請台灣導盲犬協會專家到TICC授課，教導全體員工問(詢問協助)、問(詢問協助)、拍(輕拍手背)、引(引導行進)、報(報導路況等引導視障人士技巧，會議中心建置多座無障礙廁所、輪椅專用斜坡道，也備有盲人點字、語音提示的無障礙電梯，並在安全疏散出入口舖設導盲磚、加寬開會及用餐場地走道。

蘇莉莉指出，因導盲犬習慣在草地上便溺，TICC特別在戶外空地鋪設人工草皮，供導盲犬便溺。當時TICC工作人員全員戒備，非常緊繃，但事後回想，都覺得是很難得，也值得回憶的經歷。