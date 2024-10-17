台股ETF股民破千萬！零股衝買氣　00919成小資最愛

▲台股看盤示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

目前台灣ETF總受益人數1340.6萬人，已創下歷年新高，台灣幾乎人手都有一檔ETF，大家都期望透過ETF投資累積財富。最能代表小資族觀察今年來ETF零股交易情況，其中配息金額階梯式向上創新高的00919群益台灣精選高息ETF最受小資族投資人青睞，是今年來ETF小資存股則最佳人氣王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進一步觀察前十大排行中，有8檔是台股ETF，2檔債券ETF，其中台股高息ETF就佔了6席，前四名也都是高息ETF，顯示出台股高息ETF的存股價值持續受小資存股青睞。而挾著降息投資契機，也有00937B群益ESG投等債20+與00679B元大美債20年2檔債券ETF上榜。

群益投信表示，ETF被動型操作的指數股票型基金因產品選擇多樣，加上投資門檻友善，更是廣受投資人青睞，ETF投資熱，讓存股族為之瘋狂，其中投資人對股債各有所好，不過還是以台股ETF居大宗，一方面是台股是投資人最熟悉的市場，二方面高息ETF的配息更是吸引存股族的目光。然而，股債ETF各擁投資契機，建議投資人亦可善用ETF來進行資產配置，可依照個人投資屬性與偏好的5:5股債ETF配置策略來因應，既掌握市場趨勢行情，也能以此建立穩健收益來源。

ETF理財達人表示，台股高息在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，00919就是挾帶著連6季年化配息率逾10%的光環，今年以來持續受許多投資人青睞，而00937B群益ESG投等債20+自上市以來受到市場關注，除了其月月配、發行價15元吸引投資人外，其成分券鎖定ESG評分佳的企業所發行之長天期BBB級公司債，在市場期待後續降息為長天期債帶來潛在資本利得以及對收益的渴求下，也深獲投資大眾認可，加上自00937B開始配息以來，次次都維持穩定增長配息政策，投資人在資金運用規劃上也相對不易受到影響。