打造友善健康職場！Coupang酷澎正式推出「Coupang Care」員工關懷計畫

▲Coupang酷澎宣布在台推出Coupang Care ，關懷員工健康安全為首要任務之一。Coupang酷澎物流服務執行長暨環安衛副總裁Ryan Brown是該計畫之重要推手。（圖／Coupang 酷澎提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

呼應10月份的國際心理衛生日，美商Coupang酷澎16日宣佈為台灣員工正式推出全球旗艦「健康管理與關懷計畫」（Coupang Care），亦將10月訂為「酷澎健康關注月」，推出包括高效行動健檢、粉紅行動月（推動乳癌防治）及員工健走活動等特色活動。

健康與福祉團隊重新詮釋 Coupang Care概念，從打造健康文化、提升健康意識、強化韌性管理及鼓勵自主參與等面向，建立以個人健康生活為核心、員工全方位健康的職場環境。Coupang Care是領先業界的環安衛政策，展現了Coupang 酷澎實踐為員工打造健康職場環境的深切承諾。

Coupang酷澎物流服務執行長暨環安衛副總裁Ryan Brown表示：「過去我多次到訪台灣，為的是深入了解各層級員工需求，努力學習台灣民情，致力與環安衛團隊開發在地化的員工健康管理與關懷計畫。我們今（2024）年投入數十億台幣於各項環安衛措施，包括全新的Coupang Care，以人本精神打造更完善的職場環境，積極促進人員安全健康。」

台北市政府勞動局表示：「Coupang酷澎把健檢帶到員工面前，落實企業照顧員工、關心員工的承諾，並推升員工自主響應首場到檢率達9成5以上，實實在在打造健康樂活職場。我們也看見Coupang酷澎做出額外努力，展現對婦女疾病的重視，這與勞動局持續推廣『職場性別平等認證』、『中高齡者暨高齡者友善企業認證』等目標一致，我們高度肯定Coupang酷澎引進提升員工福祉與友善職場環境的創新作法。」

▲台北市政府勞動局專門委員陳明鈴（右4）、職業安全衛生科科長陳伯端（右5）親自蒞臨台北101辦公大樓Coupang酷澎行動健檢現場並與Coupang酷澎企業溝通長林宇涵（右3）、政策暨公共事務總監周宜潔（左4）、環境安全與衛生部資深經理劉怡辰（右2）合影。酷澎健康關注月自九月底正式起跑，並將在未來三至四周在台北辦公室以及物流中心同步舉辦健康促進活動。

高效行動健檢保護勞工健康

Coupang Care 在台的首項措施是擴大辦理健康檢查，台北市勞動局專門委員陳明鈴、職業安全衛生科長陳伯端親臨行動健檢現場表達支持。今年9 月起，Coupang 酷澎規劃於五個地點為物流中心和辦公室員工舉辦共九場健檢活動，由專業醫療團隊提供高效且快速的到場服務。協助員工控制高血壓、肥胖等慢性疾病，進行癌症篩檢以及其他心血管和代謝疾病篩檢，並養成戒菸、飲食管理及運動等健康習慣。

▲臺大醫院榮譽教授張金堅（中）、Coupang酷澎物流服務執行長暨環安衛副總裁Ryan Brown（右4）、Coupang酷澎台灣環安衛長Dovie Majors （左4）共同慶祝粉紅十月，推進企業員工重視女性相關疾病，推己及人落實企業多元性及社會責任。

擁抱粉紅健康力量

乳癌是台灣女性癌症發生率第一位及死亡率第二位，相較於歐美國家有年輕化趨勢。 Coupang酷澎特別於十月乳癌防治月舉辦專題講座，邀請乳癌防治基金會董事長、臺大醫院榮譽教授張金堅蒞臨演講，針對乳癌發展、防治、預防與保健等重要議題進行交流。張教授肯定Coupang酷澎活力創新精神，落實企業社會責任。Coupang酷澎舉辦粉紅行動宣言，邀請員工在看板貼上健康行動目標或故事分享，匯集粉紅力量！

走出健康、創造團隊支援力量

Coupang酷澎於十月啟動「健康齊步走」活動，員工透過應用程式綁定，連動穿戴裝置，參加為期2週的步數挑戰。透過同事結伴同行、互相鼓勵，藉由運動創造團隊支援力量。Coupang酷澎也將舉辦「走出健康」講座，協助員工了解正確走路姿勢及相關益處，養成健走好習慣。

員工關懷協助諮詢服務全年無休

Coupang酷澎提供面對面、線上或是電話員工關懷與諮詢服務，無限制電子郵件諮詢服務，無限制24小時全年無休的熱線諮詢、身心關懷自學平台等，隨時支援員工身心需求，增強心理韌性。

員工身心健康在提供顧客卓越服務至關重要，Coupang 酷澎致力投入資源為員工打造友善職場環境。Coupang Care 為員工帶來全新的健康安全標準， 未來預計導入更多在地化元素，推出系列特色活動。