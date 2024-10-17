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TAITRONICS喜迎50週年　全球在地化趨勢下的因應與挑戰

▲左起電電公會理事長李詩欽與外貿協會董事長黃志芳共同主持記者會。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起電電公會理事長李詩欽與外貿協會董事長黃志芳共同主持記者會。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

「台北國際電子產業科技展 (TAITRONICS)」迎來第50個里程碑，與同期舉辦的「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」今(17)日舉辦「電子展50週年新視野：科技驅動的未來」展前記者會，外貿協會黃志芳董事長與電電公會李詩欽理事長都談到在目前全球在地化趨勢下我國的業者的因應與挑戰。

由於各國已經從全球化轉變為在地化，今年展出墨西哥奇瓦瓦州州長將來觀展與爭取我更多業者前往投資，也是我業者與該州互惠交流的好機會，李詩欽指出，除了北美市場的墨西哥、歐盟的捷克、匈牙利、波蘭與斯洛伐克，還有印度、東南亞與中國大陸。黃志芳則指出，與海外投資國與地方政府如何密切合作是業者要特別努力的。

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李詩欽指出，2022年全球ITC產業產值約7500
億美元，我國佔約27%，其中半導體佔了60%。我國資通訊產業在硬體生產上都沒問題，需要加強的是軟體部分，印度在這方面與我國互補性很高，可以加強合作。

他也透露業界將組成AIIA聯盟，由八家公協會聯合組成，包括台灣人工智慧晶片聯盟(AITA)、台灣雲端物聯網產業協會(CIAT)、中華民國資訊軟體協會(CISA)、國家生技醫療產業策進會(IBMI)、智慧產業電腦物聯網協會(ICAA)、光電科技工業協進會(PIDA)、台灣資通產業標準協會(TAICS)及台灣區電機電子工業同業公會(TEEMA。這些組織共同為推動台灣AI應用技術創新奠定了堅實基礎。

台灣電子產業在過去半世紀的演變，展望全球未來趨勢與台灣優勢，持續打造TAITRONICS與AIoT Taiwan成為產業交流與合作最佳品牌，攜手業者拓展國內外市場、鏈結國際。

黃志芳董事長致詞時表示，台灣在全球電子製造具有舉足輕重的地位，過去50年隨著產業更迭，發展出完整的產業供應鏈、先進製程技術與創新實力，未來則應該朝AI及IoT發展，或許無法做AI大腦，但可聚焦在AI的眼、耳、鼻、身、意的應用商機。

2024年「台北國際電子產業科技展 (TAITRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展 (AIoT Taiwan)」將於10月23日至25日於南港展覽館1館盛大開展。本屆展覽聚焦「AInnovation Now」，涵蓋「AI物聯應用」、「低軌衛星」、「新創動能」和「無人飛行器」四大領域。該展匯集國內外企業，展示最新的人工智慧技術與解決方案，計有超過300家廠商參展使用550個攤位，規模較上屆成長近四成，是全台最具規模的AIoT科技盛會。

根據IEK產業情報網預測，2024年台灣電子零組件產值將達2.35兆新台幣，且隨著AI PC、5G技術、人工智慧和物聯網應用需求增加，台灣的電子零組件業可望全面成長。 TAITRONICS & AIoT Taiwan不僅是展示前瞻科技的平台，更是促進國際合作與交流的重要機會，誠摯邀請各界業者踴躍上網登記參觀：https://reurl.cc/adAOMG，體驗這場集結創新與技術的盛會。更多展覽訊息請至: https://www.taitronics.tw/zh-tw/index.html查詢。

關鍵字： TAITRONICS50週年全球在地化因應與挑戰

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