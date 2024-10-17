菲律賓送電論遭藍團酸「誤入叢林」　郭智輝：我怎可能是小白兔

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部長郭智輝拋出「菲律賓送電論」引發爭議及關注，國民黨立委王鴻薇說他是「誤入叢林的老黑兔」，郭智輝今被問及此事，強調說自己沒有誤入歧途，當了10幾年教授、40幾年董事長，「我怎麼可能是小白兔。」

郭智輝今出席活動時被媒體追問，是否認為自己是誤入歧途的小白兔，他先是反問媒體「你認為我是嗎？」

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接著他指出，「我跟各位報告，我沒有誤入歧途，我今天捨棄我的教授身份、捨棄我的董事長身分，我為什麼要來？你們應該可以很清楚，希望能夠把台灣真正的創建一個有經濟的成長，這是我過去所學的、我的經驗，如果能夠回饋給大家，我才來經濟部啊、對不對？我在學校當教授當了10幾年，我在企業裡面當董事長，當了40幾年，我幹嘛要來這裡？那我怎麼可能是小白兔。」

關於到菲律賓買綠電似乎不太划算，郭智輝也表示，這些都還在構想，當初在看命題時，希望買進來台灣的電，就按照貿易的條件，要比台灣的成本更低才有買的意義，才能夠幫助台灣的廠商降低成本。

郭智輝強調，雖然拋出這個命題，在跟大家討論，不可能去買貴的電回來給台灣，增加自己的麻煩，目的是幫助台灣要綠電的廠商，可以買到更便宜的綠電，這個就是唯一的目標跟目的。

郭智輝說，唯一的目標就是讓台灣的廠商在用電的時候，他得到的成本是最低的，所以我們不斷地在嘗試，讓所有用電的廠商可得到更便宜的電價，讓他們成本更低，當然就可以把電價調低。