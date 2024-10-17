卓榮泰：用創新驅動普惠大眾　郭智輝：AI須強化軟體應用超韓趕星

▲行政院長卓榮泰希望用創新驅動普惠大眾。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

2024台灣創新技術博覽會（Taiwan Innotech Expo, TIE）今（17）日下午在台北世貿一館登場，行政院長卓榮泰指出，各界要多發展交流，用創新趨動普惠大眾，以創新技術包容成長，大家一起做數位轉型，政府將引進20萬技術人才，讓所有企業一併成長，發展多元產品，建立自主性，進入主權AI運用時代，台灣的創新就是世界的創新，全世界都在看。

經濟部長郭智輝則指出，創新與國家競爭力密不可分，根據瑞士洛桑管理學院公布的2024年競爭力年報，台灣排名第8，在人口超過2千萬人的經濟體中，連續4年蟬聯第一。雖然台灣在AI硬體排名世界第1，但軟體排名是第26，鄰近的新加坡、韓國則分別排名第3與第6，為強化台灣軟體發展，政府透過科研專案，加強AI在軍工、大健康和綠能等創新技術應用，在投資抵減方面將增列AI和節能減碳等項目，並將支出上限拉高至新台幣18億元，強化人才培育工作，希望台灣軟體產業在4年內「超韓趕星」。

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這場國際矚目的年度創新科技盛會，今年由經濟部、國家科學及技術委員會、國防部、教育部、勞動部、衛生福利部、數位發展部、農業部、國家發展委員會、環境部及中央研究院等11個政府機關聯合主辦，匯聚近450家廠商、展出超過1,100件發明技術，展現創新能量。

▲2024台灣創新技術博覽會開幕典禮。（圖／記者張佩芬攝）

在三大主題館中的「創新領航館」展出的多家台灣中小企業，充份掌握AI技術，並因應淨零永續、數位韌性、智慧城市與智慧醫療等領域的市場需求，推出多項令人眼睛一亮的創新解決方案。

發展一日千里的AI技術已成為各領域提高效率的共同選項，今年參展的中小企業也充分發揮此一技術，推出亮點方案與產品，例如輝達(NVIDIA)合作夥伴之一的采風智匯，開發DeepXray、DeepSono智慧輔助診斷系統，運用一般X光與心臟超音波搭配，可協助分析退化性關節炎與慢性心臟疾病的症狀。真茂科技的iRide智慧復健腳踏車則可計算使用者最大攝氧量，並融合復健運動的沈浸式科技，搭配智慧個人化訓練課程，提供絕佳的健身體驗。

台灣愛淨節能科技的智慧空調節能軟體，結合先進的AI演算法，即時處理建築物中央空調系統數據，並考量能源使用模式、入住率、戶外天氣條件與建築設施等因素，搭配軟體即可達10～30%節能率。

工業機器人與機器手臂是工廠提高生產效率的利器，但有也其潛在風險。原見精機的T-Skin機器人安全皮膚模組，運用領先業界的機器人觸覺技術，具備高感度特性，不管機器手臂的動作姿態或角度方位，輕觸表面即可立即停止，避免發生撞擊與傷害，目前已與多家國際大廠合作，開發協作使用的機器人產品。

▲行政院長卓榮泰由各部會首長陪同觀展。（圖／記者張佩芬攝）

另一方面，宇康生科的VOIS可調式新式咽喉植入物，共有四種尺寸可滿足不同患者的需求，透過注射閥把生理食鹽水注入矽膠氣球微調膨脹程度，達到聲門最佳的閉合治療效果。

為了呼應客戶對於環境永續日益重視，捷騰光電推出光學式水質感測方案，結合多光譜技術、機構設計、電控處理與智慧演算，開發出穩定可靠的水質感測器，適用於環境監測、污廢水處理及智慧製程管理。

美科科技則累積30多年研發經驗，成功推出植物性高效金屬切削液、潤滑油等油品，具有高清淨、低油煙及低油霧、高潤滑、高消泡等特性，更加入抗菌、抗氧化配方，不僅環保且延長產品使用壽命。

近來國際駭客的攻擊引發高度關注，也再次凸顯數位韌性與資安的重要。定揚科技推出營運技術(OT)資訊安全防護設備，強化OT網路流量監控，並透過深度封包檢測來偵測惡意活動，可實體隔離IT與OT環境，防止交叉感染並阻擋未知的威脅。

響應2050淨零排放目標，業者也開發綠色創新技術來掌握商機，像是薪傳科技透過獨家技術，實現廢輪胎改質，並保留橡膠天然疏水特性，將其轉變為具高附加價值的防水建材。豐溢綠能材料則是回收食品容器及海廢，經環保製程產出低氣味、淺色、低雜質的高質再生塑料，可應用容器、板材與包材。

另外，台灣鈣鈦礦科技導入有機物與奈米科技製程，推出新世代的鈣鈦礦太陽能發電產品，兼具成本低廉與製程環保雙重優點。

2024台灣創新技術博覽會將於台北世貿一館展出至10月19日，眾所矚目的「創新領航館」規劃智慧城市、智慧醫療、數位韌性、淨零永續、解密科技寶藏、國防科技以及「臺灣專利超級站七大主題，共展出185項創新展品，歡迎業者與民眾觀展。更多相關資訊，請至官方網站查詢(https://www.inventaipei.com.tw/)。