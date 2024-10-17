蘋果傳研發「超薄、摺疊手機」　大立光：討論開發中

▲大立光董事長林恩平表示，蘋果研發的超薄、摺疊手機還在討論開發中。（示意圖／記者高兆麟攝）

文／中央社

外傳蘋果正研發超薄手機與摺疊手機，針對技術難度，大立光董事長林恩平17日表示，超薄手機要把鏡頭壓薄是難以突破的點，要看量產性如何；至於是否都有客戶接洽，他表示，兩項產品都有在討論開發中。

光學鏡頭廠大立光17日召開法人說明會，針對明年手機鏡頭升級趨勢，林恩平表示，主鏡頭預估將維持8P，超廣角鏡頭升級有限，長焦鏡頭感測器放大會是明年主要規格升級的動能；但精度增加，確實較難組裝，大立光量產良率經過過去的爬升期「多少會有幫助」，而對手在新產品的生產狀況，也會牽動大立光在該客戶的市占。

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至於AI手機是否會帶動升級，他表示，目前持續與客戶討論，但不一定會在2025年加入。

外傳蘋果將研發薄型手機與摺疊手機，對於這兩樣新品，是否會加深光學鏡頭規格門檻，林恩平指出，如果要維持一樣的MTF（調製轉換函數，用來評估鏡頭光學成像畫質、銳利度的指標），若要把鏡頭壓薄，就是非常難突破的點，剛開始客戶都會要求比較高，設得規格很難，要看量產性如何。

他表示，大立光摺疊式手機鏡頭已有在交貨，但量還不大，目前後置鏡頭數量不多，尚未達到3顆鏡頭；至於摺疊機是否有全新客戶、超薄手機是否也有客戶，他表示，「兩個都有在討論開發中」。

針對機器視覺等新領域發展，林恩平表示，機器視覺產品目前正在送樣階段，須具備夜視功能；人形機器人也會去接觸，但目前還沒正式放量，要看客戶開規格，還處於很初期的階段。

新廠進度方面，林恩平表示，現階段的新廠已經滿載，另規劃一個大的新廠預估2025年9月才會完工，以手機鏡頭生產為主，會不會擴產要看明年需求，現在還沒有決定；明年客戶新機型開出，新廠產能足夠應付客戶需求，而新廠的樓地板面積是現有的兩倍左右。

法人提問，手機需求低迷，為何大立光需要投入新廠，林恩平強調，新廠房已蓋4、5年，由於大立光有3個廠是租的，新廠建成後不必擔心用不到。

法人關切電價調漲對毛利率影響，林恩平坦言「有影響」，但大立光用電沒有像台積電那麼多。