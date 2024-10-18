【廣編】國泰世華邀CUBE卡友與LISA一同高雄巨蛋見　卡友享優先購票

▲「LISA FAN Meetup in Asia 2024-Kaohsiung」會由國泰世華銀行CUBE卡擔任活動指定信用卡，提供CUBE卡友優先購票權。

圖、文／國泰世華提供

BLACKPINK成員LISA將於11/17在高雄巨蛋舉辦「LISA FAN Meetup in Asia 2024 - Kaohsiung」，並將於10/25下午3點開放全面售票。本次活動由國泰世華銀行CUBE卡擔任活動指定信用卡，將提供CUBE卡友優先購票權，CUBE卡友可於10/24下午3點起於KKTIX購票。優先購票將以限區限量發售，結束時間為下午5點或限區限量售完為止。

去年於高雄國家體育場一連舉辦兩場《BORN PINK World Tour》世界巡迴演唱會的BLACKPINK成員之一的LISA 於今年成立個人品牌「LLOUD」，並加入美國唱片公司RCA，更陸續推出新歌〈ROCKSTAR〉、〈New Woman〉及〈Moonlit Floor〉，首首皆令全球樂迷關注。時隔一年，LISA將再返港都舉行「LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Kaohsiung」，由國泰世華CUBE卡成為活動指定信用卡。

國泰世華長年投入各式藝文活動，提供客戶尊榮購票服務，近期更亦成為aMEI、郭富城以及民歌五十的演唱會合作夥伴，本次提供CUBE卡友「LISA FAN Meetup in Asia 2024 - Kaohsiung」獨家優先購票權，透過多元的活動合作，滿足客戶喜愛音樂藝文活動的需求。未來，國泰世華也將持續贊助經典演出，推出專屬本行信用卡卡友之優先購票權益。

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