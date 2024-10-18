台積電股價登峰　4檔低於30元科技股ETF「積」會來了

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



記者巫彩蓮／台北報導

台積電（2330）股價在昨（17）日法說優異財測下帶領台股大盤向上續攻，盤中勁揚超過4%，今（18）日一度衝上1100元新高點，連動多檔台股科技型ETF價量齊升，富邦科技(0052)漲幅逾2%最猛，但股價高達195元，想買含「積」量高ETF，包括國泰台灣5G+ (00881)、新光臺灣半導體(00904)、中信關鍵半導體(00891)、群益半導體收益(00927)等4檔科技型ETF今日也全面走揚，但股價不到30元反有利入手。

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台積電現在一張110萬元，真的不是一般小資族負擔得起，選擇成分股包含台積電的科技型ETF，利用一籃子股票的特性，有效分散風險降低波動，也可以跟到這波「積」會，也是很好的選擇。

綜觀台股ETF中，超過30檔成分股都有半導體之王台積電，但比例最高的幾檔像是0052、富邦台50(006208)、元大台灣50(0050)及00881等，台積電占比都在30%以上，專家表示，其中0052、00881是科技型ETF，不過0052目前股價195元，小資族可能望股興嘆，反而00881價位在24元左右，買1張0052還不如改存8張的00881，存股張數會更有感。

法人分析，隨基本面逐漸復甦，預估今、明年台股企業獲利年增率分別達36.7%及15.5%，其中電子產業為成長關鍵引擎，AI相關高成長動能之族群有望支撐台股後市表現，年底是科技新品備貨旺季，有報告指出2030年的半導體市場規模將爆炸性成長至近1兆美元，現在看1100元的台積電覺得貴，以後只會更貴。

