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凱基銀行建議：2024第4季持續關注D.N.A三大因子

▲▼人工智慧（AI）示意圖。（圖／視覺中國）

▲人工智慧（AI）示意圖。（圖／視覺中國）

記者巫彩蓮／台北報導

2024年已正式邁入第4季，回顧第3季全球市場，市場雖在7、8月面臨著經濟數據放緩、市場波動較大的總體環境，但隨著輝達表示晶片需求仍然極高，以及就業數據比預期強勁等利多訊息下提振市場信心，使美股在9月續創歷史新高。凱基銀行認為，第4季金融市場在美國聯準會於9月啟動新一輪降息循環，中國亦推出大規模一籃子政策激勵市場，主要國家刺激措施對市場挹注動能之下，將轉換至新氣象。另一方面，隨美國總統大選情勢逐漸明朗化之下，新總統將擘劃出未來美國政策重點，市場有望轉換步調後，朝嶄新的局勢邁進，在投資策略方面，凱基銀行建議應靈活切換，美國大選前債先於股，大選結束後則採股債均衡。


第4季在經濟方面，隨全球央行年會以來，通膨逐漸獲控制，市場關注焦點轉至就業市場，市場擔心過去高利率提高美國企業營運成本，導致企業裁員增加和經濟走弱。凱基銀行觀察過去失業率緩升主因來自新進入市場(移民)者為主，並非永久性失業者所驅動，且根據最新9月份就業數據而言，均優於市場預期及前值，表明勞動力市場目前仍然堅韌，有助於維持消費者的購買力和信心。另一方面，根據最新的美國ISM採購經理人指數（PMI）數據，9月服務業指數仍呈現擴張情形，反映服務業未來需求強勁，使企業生產和服務的產出增長。綜合以上，凱基銀行認為，美國經濟將在勞動市場穩健和企業活動的雙重支持下，經濟軟著陸仍為第四季基本情境。

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在貨幣政策方面，隨著通膨獲得控制及經濟降溫，各國紛紛啟動降息。凱基銀行指出，美國9月宣布降息2碼穩住就業市場，且市場對於聯準會後續降息幅度仍相對樂觀，預期至今年底至少再降息2碼。

此外，第二大經濟體中國也同步祭出降準、降息、降存量房貸利率及創設新貨幣工具等寬鬆政策救市。而其他主要市場，如歐元區受到9月製造業及服務業PMI皆較前值惡化影響，預期10月和12月ECB會議皆將降息1碼。日本方面，日本央行升息步伐雖有遞延，但並不會受到阻礙，整體仍以擺脫極低利率環境朝利率正常化邁進。因此在美元指數上，凱基銀行認為，一方面受益於對手國家寬鬆政策獲得支撐，另一方面受自身降息影響下，呈現區間震盪格局機率較大。

除此之外，2024年為生成式AI的應用元年，AI技術快速成長並應用於日常營運，根據世界半導體協會統計，2025年全球半導體市場將增長12.5%至6,870億美元，連續2年雙位數成長；另一方面，在18日台積電（2330）法說會上，其財報除營收、EPS及毛利率驚艷全球市場之外，更明確提及AI需求十分確實且強勁，在先進製程(2奈米)客戶詢問度也相當高，凱基銀行認為，AI題材仍為長期發展趨勢，未來投資重點將聚焦在輝達財報表現，可持續關注AI晶片Blackwell實際出貨量以及需求熱度的變化。

凱基銀行指出，另一個影響市場的重要因素為美國總統大選，隨近期地緣政治持續紛擾，民眾期待新任美國總統可以有效解決目前局勢，加上颶風襲擊了兩個關鍵的搖擺州，使川普、賀錦麗兩人民調陷入膠著。

在投資策略方面，凱基銀行建議靈活切換，於美國總統大選前，面對選舉不確定性，以債先於股之策略，待大選完站穩腳步後，可採股債並進方式進行投資。股市方面呈現類股輪動，科技類股在AI題材嘉惠下，仍適宜投資，其餘產業如醫療健護、工業等產業類股亦可納入資產配置；債券方面，根據歷史經驗，降息期間普遍表現正向，其中以多元配置的複合債及高評級債券最具表現契機，此外，美國非投資等級債違約率仍低於長期平均水準，債信體質穩健，建議可配置評級較高之非投資等級債，掌握債券鎖息的最佳黃金時機。

展望第4季，凱基銀行預計仍將受到美國經濟數據、利率政策走向及美國大選選情三大因子影響。尤其在選舉前市場仍受選情而有所波動，不過在經濟有望軟著陸、大選不確定性逐漸消除下，預估第4季市場將獲得支持，並指引出新的市場趨勢。

關鍵字： 凱基銀行第4季AI

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